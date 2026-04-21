Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Lörrach: Pkw entwendet - Tatverdächtiger vorläufig festgenommen

Freiburg (ots)

Ein 31-jähriger Mann steht im Verdacht am Montag, 20.04.2026, in dem Zeitraum zwischen 21.00 Uhr bis 21.25 Uhr, in Lörrach-Stetten einen VW Polo entwendet zu haben. Der VW Polo dient als Auslieferungsfahrzeug und stand unverschlossen vor einer Gaststätte in der Basler Straße. Aufgrund eines Hinweises konnte am Dienstag, 21.04.2026, gegen 00.30 Uhr, der Pkw auf einem Kundenparkplatz eines Lebensmitteldiscounters in der Schopfheimer Straße in Zell im Wiesental festgestellt werden. Im Pkw schlief der mutmaßliche 31-jährige Tatverdächtige. Der augenscheinlich stark alkoholisierte Tatverdächtige wurde geweckt und vorläufig festgenommen. Hierbei beleidigte er die eingesetzten Polizisten. Aufgrund des Verdachtes einer Trunkenheitsfahrt wurde mit dem 31-Jährigen zudem ein Krankenhaus aufgesucht und eine Blutprobe entnommen. Wegen der starken Alkoholisierung wurde der Tatverdächtige nach Beendigung der polizeilichen Maßnahmen in Gewahrsam genommen und verbrachte den Rest der Nacht bei einer Polizeidienststelle.

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