Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Lenzkirch, L156: Auto überschlägt sich, Unfallverursacher flüchtet

Freiburg (ots)

Am Sonntagnachmittag, 19.04.2026, gegen 15:15 Uhr befuhr ein bislang unbekannter Fahrzeugführer die L156 von Lenzkirch kommend in Fahrtrichtung Fischbach. Ein 20-jähriger Pkw-Fahrer befuhr zu diesem Zeitpunkt die L156 in entgegengesetzter Richtung, als ihm das genannte Fahrzeug in einer Linkskurve entgegenkam. Nach den bisherigen Ermittlungen schnitt der unbekannte Fahrzeugführer mutmaßlich die Linkskurve, weshalb der 20-Jährige abbremste und nach rechts von der Fahrbahn abkam. Hierbei kollidierte er mit einem Betonschacht und überschlug sich anschließend mit seinem Fahrzeug. Der Fahrer blieb unverletzt, der 20-jährige Beifahrer wurde leicht verletzt. Der unbekannte Unfallbeteiligte entfernte sich von der Unfallstelle, ohne sich um die Schadensregulierung zu kümmern. Zum unbekannten Fahrzeug ist lediglich bekannt, dass es sich mutmaßlich um einen grauen SUV mit Schweizer Zulassung handeln soll. Die L156 wurde während der Verkehrsunfallaufnahme voll gesperrt. Neben dem Rettungsdienst war die Freiwillige Feuerwehr Lenzkirch ebenfalls vor Ort. Das verunfallte Fahrzeug wurde durch einen Abschleppdienst von der Unfallstelle verbracht. Der Sachschaden beläuft sich auf ca. 5000 Euro.

Personen, welche zum unbekannten Fahrzeugführer oder sonstige Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Titisee-Neustadt, Tel. 07651/9336-0, in Verbindung zu setzen.

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