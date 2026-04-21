PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Freiburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Lenzkirch, L156: Auto überschlägt sich, Unfallverursacher flüchtet

Freiburg (ots)

Am Sonntagnachmittag, 19.04.2026, gegen 15:15 Uhr befuhr ein bislang unbekannter Fahrzeugführer die L156 von Lenzkirch kommend in Fahrtrichtung Fischbach. Ein 20-jähriger Pkw-Fahrer befuhr zu diesem Zeitpunkt die L156 in entgegengesetzter Richtung, als ihm das genannte Fahrzeug in einer Linkskurve entgegenkam. Nach den bisherigen Ermittlungen schnitt der unbekannte Fahrzeugführer mutmaßlich die Linkskurve, weshalb der 20-Jährige abbremste und nach rechts von der Fahrbahn abkam. Hierbei kollidierte er mit einem Betonschacht und überschlug sich anschließend mit seinem Fahrzeug. Der Fahrer blieb unverletzt, der 20-jährige Beifahrer wurde leicht verletzt. Der unbekannte Unfallbeteiligte entfernte sich von der Unfallstelle, ohne sich um die Schadensregulierung zu kümmern. Zum unbekannten Fahrzeug ist lediglich bekannt, dass es sich mutmaßlich um einen grauen SUV mit Schweizer Zulassung handeln soll. Die L156 wurde während der Verkehrsunfallaufnahme voll gesperrt. Neben dem Rettungsdienst war die Freiwillige Feuerwehr Lenzkirch ebenfalls vor Ort. Das verunfallte Fahrzeug wurde durch einen Abschleppdienst von der Unfallstelle verbracht. Der Sachschaden beläuft sich auf ca. 5000 Euro.

Personen, welche zum unbekannten Fahrzeugführer oder sonstige Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Titisee-Neustadt, Tel. 07651/9336-0, in Verbindung zu setzen.

/and

Medienrückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Freiburg
Polizeirevier Titisee-Neustadt
Tel. 07651/9336-0
titisee-neustadt.prev@polizei.bwl.de
freiburg.pressestelle@polizei.bwl.de

X: https://x.com/PolizeiFR
Facebook: https://www.facebook.com/PolizeiFreiburg
Homepage: http://www.polizei-bw.de/

- Außerhalb der Bürozeiten -
E-Mail: freiburg.pp@polizei.bwl.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Freiburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Freiburg
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Freiburg
Alle Meldungen Alle
  • 21.04.2026 – 08:10

    POL-FR: Freiburg: Brand in Treppenabgang eines Hochhauses - Zeugenaufruf

    Freiburg (ots) - Zu einem Brand im Treppenabgang eines Hochhauses kam es am Sonntagmorgen, den 19.04.2026 gegen 9:50 Uhr in der Denzlinger Straße in Freiburg- Zähringen. Da zunächst von einem größeren Brand ausgegangen war, rückten die Rettungskräfte mit einem Großaufgebot aus. Vor Ort konnte glücklicherweise nur ein kleineres Feuer festgestellt werden, das ...

    mehr
  • 20.04.2026 – 16:09

    POL-FR: Rickenbach: Dieseldiebstahl

    Freiburg (ots) - Im Zeitraum von Freitag, 17.04.2026, 20.00 Uhr bis Samstag, 18.04.2026, 15.00 Uhr verschaffte sich bislang unbekannte Täterschaft gewaltsam Zutritt zu einem umzäunten Gelände in der Schulstraße in Rickenbach und entwendeten aus einer Baumaschine 100 l Dieselkraftstoff. Das Polizeirevier Bad Säckingen hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeuginnen und Zeugen, die Verdächtiges wahrgenommen haben ...

    mehr
  • 20.04.2026 – 16:08

    POL-FR: Albbruck: Illegale Müllablagerung - Zeugensuche

    Freiburg (ots) - In der Nacht von Donnerstag, 16.04.2026, 23:30 Uhr auf Freitag, 17.04.2026, 12.00 Uhr stelle bislang unbekannte Täterschaft mehrere Säcke Hausmüll im Bereich einer Gaststätte im Schwaderlocherweg ab. Unter anderem wurde der Inhalt eines Katzenklos, sowie beschriftete Schulhefte in den vorschriftwidrig abgestellten Müllsäcken aufgefunden. Das Polizeirevier Waldshut- Tiengen hat die Ermittlungen ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren