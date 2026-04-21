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Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Freiburg: Brand in Treppenabgang eines Hochhauses - Zeugenaufruf

Freiburg (ots)

Zu einem Brand im Treppenabgang eines Hochhauses kam es am Sonntagmorgen, den 19.04.2026 gegen 9:50 Uhr in der Denzlinger Straße in Freiburg- Zähringen.

Da zunächst von einem größeren Brand ausgegangen war, rückten die Rettungskräfte mit einem Großaufgebot aus. Vor Ort konnte glücklicherweise nur ein kleineres Feuer festgestellt werden, das durch die Feuerwehr schnell gelöscht werden konnte, sodass wohl nur ein geringer Sachschaden entstand. Verletzt wurde niemand. Ersten Ermittlungen zufolge kam es aus ungeklärter Ursache zu einem Brand im Zugang der Tiefgarage.

Zeugen des Vorfalls werden gebeten, sich mit dem Polizeiposten Freiburg- Zähringen, Tel. 0761 12071-0, in Verbindung zu setzen. Außerhalb deren Dienstzeit ist auch das Polizeirevier Freiburg-Nord, Tel. 0761/882-4221, rund um die Uhr erreichbar.

Medienrückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Freiburg
Diana Kunz, Tel. 0761/882-1013
freiburg.pressestelle@polizei.bwl.de

X: https://x.com/PolizeiFR
Facebook: https://www.facebook.com/PolizeiFreiburg
Homepage: http://www.polizei-bw.de/

- Außerhalb der Bürozeiten -
E-Mail: freiburg.pp@polizei.bwl.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell

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