Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Dogern: Kleinkind auf Supermarktparkplatz angefahren - Zeugensuche

Freiburg (ots)

Am Samstag, 18.04.2026, soll gegen 10:15 Uhr ein zweijähriges Kind durch ein vorbeifahrendes Auto auf dem Parkplatz eines Supermarktes im Industriegebiet Schnöt touchiert worden sein. Dadurch kam das Kleinkind zu Fall und wurde leicht verletzt. Im Anschluss soll es zu einer verbalen Auseinandersetzung zwischen der Mutter des Kleinkindes und der Autofahrerin gekommen sein. Das Polizeirevier Waldshut- Tiengen hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeuginnen und Zeugen, die den Unfallhergang beobachtet haben oder Angaben zum anschließenden Streitgespräch machen können. Das Polizeirevier Waldshut-Tiengen ist rund um die Uhr unter Tel. 07751 8316 531 erreichbar.

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell