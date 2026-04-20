Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Breisach: Unfallflucht Dank Zeugenhinweis geklärt

Freiburg (ots)

Breisach: Am Samstag 18.04.2026 kam es in der Rheinstraße gegen 11:15 Uhr zu einem Verkehrsunfall. Ein Pkw-Fahrer kollidierte mit einem ordnungsgemäß geparkten BMW. Ursächlich hierfür könnte nach derzeitigem Ermittlungsstand die Blendung durch die Sonne gewesen sein. Anstatt sich um die Schadensregulierung zu kümmern fuhr der Unfallverursacher aber davon. Ein aufmerksamer Zeuge welcher den Unfall beobachtet hatte, konnte sich das Kennzeichen notieren und verständigte die Polizei. Der 87-jährige Unfallverursacher konnte von den Beamten des Breisacher Polizeireviers an dessen Wohnnaschrift angetroffen werden. An den Fahrzeugen entstand ein Gesamtschaden von rund 3500 Euro. Eine Strafanzeige wegen unerlaubten Entfernens vom Unfallort wird an die Staatsanwaltschaft Freiburg vorgelegt.

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