PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Freiburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Breisach: Unfallflucht Dank Zeugenhinweis geklärt

Freiburg (ots)

Breisach: Am Samstag 18.04.2026 kam es in der Rheinstraße gegen 11:15 Uhr zu einem Verkehrsunfall. Ein Pkw-Fahrer kollidierte mit einem ordnungsgemäß geparkten BMW. Ursächlich hierfür könnte nach derzeitigem Ermittlungsstand die Blendung durch die Sonne gewesen sein. Anstatt sich um die Schadensregulierung zu kümmern fuhr der Unfallverursacher aber davon. Ein aufmerksamer Zeuge welcher den Unfall beobachtet hatte, konnte sich das Kennzeichen notieren und verständigte die Polizei. Der 87-jährige Unfallverursacher konnte von den Beamten des Breisacher Polizeireviers an dessen Wohnnaschrift angetroffen werden. An den Fahrzeugen entstand ein Gesamtschaden von rund 3500 Euro. Eine Strafanzeige wegen unerlaubten Entfernens vom Unfallort wird an die Staatsanwaltschaft Freiburg vorgelegt.

Medienrückfragen bitte an:

Polizeirevier Breisach
Tel.: 07667 9117-0
E-Mail: breisach.prev@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Freiburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Freiburg
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Freiburg
Alle Meldungen Alle
  • 20.04.2026 – 12:12

    POL-FR: Rheinfelden: Beim Abflammen von Unkraut versehentlich Hecke in Brand gesetzt

    Freiburg (ots) - Am Samstag, 18.04.2026, gegen 13.25 Uhr, wurde der Feuerwehr ein brennender Baum in der Straße "In den Grundmatten" in Degerfelden mitgeteilt. Noch vor dem Eintreffen der Feuerwehr konnten der mutmaßliche Verursacher sowie ein Nachbar den Brand ablöschen. Gebrannt hatte eine Hecke, welche beim ...

    mehr
  • 20.04.2026 – 12:08

    POL-FR: Lörrach: Unbekannter rempelt Frau an - Geldbörse entwendet

    Freiburg (ots) - Am Freitag, 17.04.2026, kurz vor 16.00 Uhr, wurde eine 64-jährige Fußgängerin im Bereich "Am Alten Markt" / Adlergäßchen von einem unbekannten Mann angerempelt. Dabei entwendete der Unbekannte deren Geldbörse, welche sich in einer über die Schulter umgehängte Tasche befand. In der Geldbörse befanden sich unter anderem Bargeld und Bankkarten. ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren