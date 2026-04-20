POL-FR: Lörrach: Unbekannter rempelt Frau an - Geldbörse entwendet
Freiburg (ots)
Am Freitag, 17.04.2026, kurz vor 16.00 Uhr, wurde eine 64-jährige Fußgängerin im Bereich "Am Alten Markt" / Adlergäßchen von einem unbekannten Mann angerempelt. Dabei entwendete der Unbekannte deren Geldbörse, welche sich in einer über die Schulter umgehängte Tasche befand. In der Geldbörse befanden sich unter anderem Bargeld und Bankkarten.
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