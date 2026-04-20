Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Lörrach: Unbekannter rempelt Frau an - Geldbörse entwendet

Freiburg (ots)

Am Freitag, 17.04.2026, kurz vor 16.00 Uhr, wurde eine 64-jährige Fußgängerin im Bereich "Am Alten Markt" / Adlergäßchen von einem unbekannten Mann angerempelt. Dabei entwendete der Unbekannte deren Geldbörse, welche sich in einer über die Schulter umgehängte Tasche befand. In der Geldbörse befanden sich unter anderem Bargeld und Bankkarten.

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell