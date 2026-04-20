POL-FR: Freiburg: Unbekannte brechen in Barbershop ein - Zeugenaufruf
Freiburg (ots)
Zwei bislang Unbekannte sollen am Sonntag, 19.04.2026, gegen 2.45 Uhr, gewaltsam in einen Barbershop in der Auwaldstraße in Freiburg eingebrochen sein.
Nach derzeitigem Kenntnisstand entwendeten die Täter eine Kasse und flüchteten mit E-Scootern in Richtung Westen. Zeugenaussagen zufolge soll es sich um zwei männliche Personen gehandelt haben, eine etwa 1,80 Meter groß, mit dunkelblonden Haaren. Der zweite Tatverdächtige soll etwa 1,73 Meter groß gewesen sein, mit braunen Haaren. Die Höhe des entstandenen Schadens ist derzeit nicht bekannt.
Der Polizeiposten Weststadt hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, sich unter Tel. 0761 8978780 zu melden. Hinweise nimmt auch das Polizeirevier Freiburg-Nord (Tel. 0761 882 4221) rund um die Uhr entgegen.
oec
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