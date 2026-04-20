POL-FR: Weil am Rhein: Pkw-Fahrer mutmaßlich stark alkoholisiert unterwegs

Freiburg (ots) - In den frühen Morgenstunden des Sonntags, 19.04.2026 kam es auf einem Land- und forstwirtschaftlichen Weg zwischen Bahlingen und Riegel zu einem schweren Unfall, bei dem ein Quadfahrer schwer verletzt wurde. Zwischen 3:30 Uhr und 7:20 Uhr befuhr der Fahrer den asphaltierten Weg, der von Bahlingen über das Ried nach Riegel führt. In einer ...

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