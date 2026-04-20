POL-FR: Weil am Rhein: Pkw-Fahrer mutmaßlich stark alkoholisiert unterwegs
Freiburg (ots)
Ein Zeuge meldete am Sonntag, 19.04.2026, gegen 04.50 Uhr, einen mutmaßlich stark alkoholisierten Autofahrer, welcher in der Basler Straße in Otterbach unterwegs sei. Beim Kreisverkehr Bundesstraße 3 / Bundesstraße 317 (Zollfreie) konnte der Pkw von der Polizei festgestellt und angehalten werden. Ein durchgeführter Alkoholvortest bei dem 32-jährigen Fahrer ergab ein Ergebnis von etwa 2,7 Promille. In einem Krankenhaus folgte eine Blutentnahme. Die Fahrzeugschlüssel wurden sichergestellt.
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