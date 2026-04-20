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Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Weil am Rhein: Pkw-Fahrer mutmaßlich stark alkoholisiert unterwegs

Freiburg (ots)

Ein Zeuge meldete am Sonntag, 19.04.2026, gegen 04.50 Uhr, einen mutmaßlich stark alkoholisierten Autofahrer, welcher in der Basler Straße in Otterbach unterwegs sei. Beim Kreisverkehr Bundesstraße 3 / Bundesstraße 317 (Zollfreie) konnte der Pkw von der Polizei festgestellt und angehalten werden. Ein durchgeführter Alkoholvortest bei dem 32-jährigen Fahrer ergab ein Ergebnis von etwa 2,7 Promille. In einem Krankenhaus folgte eine Blutentnahme. Die Fahrzeugschlüssel wurden sichergestellt.

Medienrückfragen bitte an:

Thomas Batzel
Polizeipräsidium Freiburg
Pressestelle
Telefon: 07621 / 176-351
freiburg.pressestelle@polizei.bwl.de

X (ehem. Twitter): https://x.com/PolizeiFR
Facebook: https://facebook.com/PolizeiFreiburg
Homepage: http://www.polizei-bw.de/

- Außerhalb der Bürozeiten -
E-Mail: freiburg.pp@polizei.bwl.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell

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