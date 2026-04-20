PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Freiburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Weil am Rhein: Weißwürste auf Herd verursachen Feuerwehreinsatz

Freiburg (ots)

Die Zubereitung von Weißwürsten auf einem Herd löste am Samstag, 18.04.2026, gegen 13.00 Uhr, einen Feuerwehreinsatz aus. Anwohner der Obere Schanzstraße bemerkten eine Rauchentwicklung aus der Wohnung des Nachbarn und alarmierten die Feuerwehr. Ein lebensälterer Herr bereitete sich auf dem Herd wohl Weißwürste zu und sei während der Zubereitung eingeschlafen. Im weiteren Verlauf kam es zu einem kleinen Brand in der Küche, welcher von der Feuerwehr rasch abgelöscht werden konnte. Aufgrund der Rauchentwicklung in der Wohnung wurden der lebensältere Bewohner sowie eine Nachbarin, welche die Wohnung betrat und den Kochversuch beendet hatte, vom Rettungsdienst vor Ort untersucht.

Medienrückfragen bitte an:

Thomas Batzel
Polizeipräsidium Freiburg
Pressestelle
Telefon: 07621 / 176-351
freiburg.pressestelle@polizei.bwl.de

X (ehem. Twitter): https://x.com/PolizeiFR
Facebook: https://facebook.com/PolizeiFreiburg
Homepage: http://www.polizei-bw.de/

- Außerhalb der Bürozeiten -
E-Mail: freiburg.pp@polizei.bwl.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Freiburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Freiburg
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Freiburg
Alle Meldungen Alle
  • 20.04.2026 – 11:55

    POL-FR: Bahlingen a.K.: Quadfahrer bei Unfall schwer verletzt - Polizei sucht Zeugen

    Freiburg (ots) - In den frühen Morgenstunden des Sonntags, 19.04.2026 kam es auf einem Land- und forstwirtschaftlichen Weg zwischen Bahlingen und Riegel zu einem schweren Unfall, bei dem ein Quadfahrer schwer verletzt wurde. Zwischen 3:30 Uhr und 7:20 Uhr befuhr der Fahrer den asphaltierten Weg, der von Bahlingen über das Ried nach Riegel führt. In einer ...

    mehr
  • 20.04.2026 – 11:52

    POL-FR: Zell im Wiesental: Radfahrer bei Sturz schwer verletzt

    Freiburg (ots) - Mit seinem Trekkingrad befuhr am Freitag, 17.04.2026 gegen 15.30 Uhr ein 78 Jahre alter Mann die Verbindungsstraße zwischen den Ortschaften Blauen und Adelsberg. Auf einem geraden Stück kam er vermutlich aus Unachtsamkeit in eine Spurrille am rechten Fahrbahnrand und stürzte. Bei dem Sturz verletzte sich der 78-Jährige schwer. Er wurde durch den ...

    mehr
  • 20.04.2026 – 11:50

    POL-FR: Todtnau: Flächenbrand in der Kandermatt

    Freiburg (ots) - Durch Zufall entdeckte am Freitag, 17.04.2026 gegen 18.15 Uhr ein Passant bei seinem Drohnenflug einen Flächenbrand im Wald, oberhalb des Sportplatzes in Todtnau. Feuerwehr und Polizei wurden alarmiert. Vor Ort konnten zwei Brandstellen festgestellt werden, welche rund 20 Meter voneinander entfernt lagen. An beiden Stellen brannte eine Fläche von rund 3 auf 3 Metern. Die Feuerwehr konnte die Brände ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren