Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Weil am Rhein: Weißwürste auf Herd verursachen Feuerwehreinsatz

Freiburg (ots)

Die Zubereitung von Weißwürsten auf einem Herd löste am Samstag, 18.04.2026, gegen 13.00 Uhr, einen Feuerwehreinsatz aus. Anwohner der Obere Schanzstraße bemerkten eine Rauchentwicklung aus der Wohnung des Nachbarn und alarmierten die Feuerwehr. Ein lebensälterer Herr bereitete sich auf dem Herd wohl Weißwürste zu und sei während der Zubereitung eingeschlafen. Im weiteren Verlauf kam es zu einem kleinen Brand in der Küche, welcher von der Feuerwehr rasch abgelöscht werden konnte. Aufgrund der Rauchentwicklung in der Wohnung wurden der lebensältere Bewohner sowie eine Nachbarin, welche die Wohnung betrat und den Kochversuch beendet hatte, vom Rettungsdienst vor Ort untersucht.

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