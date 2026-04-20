Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Todtnau: Flächenbrand in der Kandermatt

Freiburg (ots)

Durch Zufall entdeckte am Freitag, 17.04.2026 gegen 18.15 Uhr ein Passant bei seinem Drohnenflug einen Flächenbrand im Wald, oberhalb des Sportplatzes in Todtnau. Feuerwehr und Polizei wurden alarmiert. Vor Ort konnten zwei Brandstellen festgestellt werden, welche rund 20 Meter voneinander entfernt lagen. An beiden Stellen brannte eine Fläche von rund 3 auf 3 Metern. Die Feuerwehr konnte die Brände schnell löschen. Wie es zu den Bränden kam ist Gegenstand der Ermittlungen.

md/tb

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