Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Rheinfelden: BMW fährt auf Reisebus auf

Freiburg (ots)

Am Samstag, 11.04.2026, gegen 20.00 Uhr beabsichtige ein Reisebus, kurz nach der Einfahrt in den Nollinger Bergtunnel von der Schweiz kommend, vom rechten auf den linken Fahrstreifen zu wechseln. Ein nachfolgender 22-jähriger BMW-Fahrer, der eigenen Angaben zufolge zu schnell unterwegs war, konnte nicht mehr rechtzeitig bremsen und fuhr in das Heck des Reisebusses. Dabei wurde der 22-Jährige leicht verletzt und durch den Rettungsdienst in ein Krankenhaus eingeliefert. Der BMW war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Es entstand wirtschaftlicher Totalschaden in Höhe von ungefähr 20.000 Euro. Am Reisebus entstand ebenfalls Sachschaden von mindesten 5.000 Euro. Businsassen wurden nicht verletzt. Aufgrund auslaufender Betriebsstoffe musste der Tunnel bis zum Abschluss der Reinigungsarbeiten für knapp drei Stunden gesperrt werden. Neben dem Rettungsdienst und der Polizei waren auch die Freiwillige Feuerwehr und die Autobahnmeisterei vor Ort im Einsatz.

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