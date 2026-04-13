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Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: BAB 5/ Gemarkung Neuenburg am Rhein: Alkoholisierte Autofahrerin mit Kleinkind unterwegs

Freiburg (ots)

Am Sonntagmorgen, 12.04.2026, meldete ein aufmerksamer Verkehrsteilnehmer kurz nach 9:30 Uhr über Polizei-Notruf ein auffälliges Fahrzeug auf der Bundesautobahn 5, Höhe Autobahndreieck Neuenburg in Richtung Norden.

Das mit einer Frau und einem Kleinkind besetzte Auto sei laut Zeugen Schlangenlinien gefahren und habe dabei die zulässige Höchstgeschwindigkeit überschritten. Der Zeuge habe daraufhin die Verfolgung des Fahrzeugs aufgenommen und eine hinzugerufene Polizei-Streife auf das betroffene Auto aufmerksam gemacht. Der Wagen wurde wenig später nahe der Anschlussstelle Freiburg-Nord durch die Polizei einer Verkehrskontrolle unterzogen. Dabei stellte sich heraus, dass die 39 Jahre alte Fahrerin des in der Schweiz zugelassenen Wagens augenscheinlich unter Alkoholeinfluss stand. Bei einem vor Ort durchgeführter Atemalkoholtest ergab sich ein Wert von knapp über 1,5 Promille.

Die Frau musste sich einer Blutentnahme unterziehen und ihr wurde die Weiterfahrt untersagt. Die Verkehrspolizei Freiburg hat gegen die 39-Jährige ein Strafverfahren wegen des Verdachts der Trunkenheit im Straßenverkehr eingeleitet.

ak

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Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell

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