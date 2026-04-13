Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Rheinfelden: Holzunterstand in Vollbrand - Zeugensuche

Freiburg (ots)

Ein brennender Holzverschlag hinter einer Schule in der Müßmattstraße wurde der Polizei am Sonntag, 12.04.2026, gegen 02.30 Uhr gemeldet. Polizei und Feuerwehr rückten an. Vor Ort stand der Holzunterstand, in welchem sich zwei Mülltonnen befanden, in Vollbrand. Der Brand wurde durch die Feuerwehr gelöscht. Wie sich der Holzunterstand entzünden konnte ist Gegenstand der Ermittlungen. Eine vorsätzliche Brandstiftung kann nicht ausgeschlossen werden, weshalb das Polizeirevier Rheinfelden Zeuginnen und Zeugen sucht, welche verdächtige Wahrnehmungen zur oben genannten Zeit in der Müßmattstraße gemacht haben. Das Polizeirevier Rheinfelden ist rund um die Uhr unter Tel. 07623 7404 0 erreichbar. Neben mehren Streifen der Polizei war die Feuerwehr Rheinfelden mit zwei Fahrzeugen und acht Einsatzkräften vor Ort.

md/ce

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