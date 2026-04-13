PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Freiburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Rheinfelden: Holzunterstand in Vollbrand - Zeugensuche

Freiburg (ots)

Ein brennender Holzverschlag hinter einer Schule in der Müßmattstraße wurde der Polizei am Sonntag, 12.04.2026, gegen 02.30 Uhr gemeldet. Polizei und Feuerwehr rückten an. Vor Ort stand der Holzunterstand, in welchem sich zwei Mülltonnen befanden, in Vollbrand. Der Brand wurde durch die Feuerwehr gelöscht. Wie sich der Holzunterstand entzünden konnte ist Gegenstand der Ermittlungen. Eine vorsätzliche Brandstiftung kann nicht ausgeschlossen werden, weshalb das Polizeirevier Rheinfelden Zeuginnen und Zeugen sucht, welche verdächtige Wahrnehmungen zur oben genannten Zeit in der Müßmattstraße gemacht haben. Das Polizeirevier Rheinfelden ist rund um die Uhr unter Tel. 07623 7404 0 erreichbar. Neben mehren Streifen der Polizei war die Feuerwehr Rheinfelden mit zwei Fahrzeugen und acht Einsatzkräften vor Ort.

md/ce

Medienrückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Freiburg
Pressestelle - Christoph Efinger
Telefon: 07741 8316-201
freiburg.pressestelle@polizei.bwl.de

X: https://x.com/PolizeiFR
Facebook: https://www.facebook.com/PolizeiFreiburg
Homepage: http://www.polizei-bw.de/

- Außerhalb der Bürozeiten -
E-Mail: freiburg.pp@polizei.bwl.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Freiburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Freiburg
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Freiburg
Alle Meldungen Alle
  • 13.04.2026 – 11:46

    POL-FR: Schopfheim: Unfall auf der L139 - eine Leichtverletzte

    Freiburg (ots) - Mit ihrem Suzuki befuhr am Freitag, 10.04.2026, gegen 12.50 Uhr eine 62 Jahre alte Frau die L139 von Schopfheim kommend in Richtung Maulburg. An der Kreuzung von der L139 auf die B317 beabsichtigte die 62-Jährige abzubiegen und übersah dabei den entgegenkommenden 45-Jahre alte Nissan-Fahrer. Es kam zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge, bei welchem sich die 62-Jährige leicht verletzte. Sie wurde durch ...

    mehr
  • 13.04.2026 – 11:45

    POL-FR: Schönau im Schwarzwald: Unfall mit einem Leichtverletzten und rund 20.000 Euro Sachschaden

    Freiburg (ots) - Mit seinem Opel befuhr am Samstag, 11.04.2026 gegen 21.30 Uhr ein 90 Jahre alter Mann die B317 von Schönau kommend in Fahrtrichtung Zell im Wiesental. Aus bisher ungeklärten Gründen kam er in einer leichten Rechtskurve, auf Höhe der Mehrzweckhalle Schönau, auf die Gegenfahrbahn und kollidierte mit einem entgegenkommenden VW. Der 90-Jährige wurde ...

    mehr
  • 13.04.2026 – 11:24

    POL-FR: Kenzingen: Verkehrsunfall mit E-Scooter - Zeugen gesucht

    Freiburg (ots) - Bereits am Mittwoch, 08.04.2026, kam es gegen 11:00 Uhr in Kenzingen zu einem Verkehrsunfall zwischen einer Pkw-Fahrerin und einem E-Scooter-Fahrer. Beide befuhren die Freiburger Straße in Kenzingen. Nach derzeitigem Ermittlungsstand wollte die Pkw-Fahrerin nach links in den Wonnentaler Weg abbiegen. Hierbei kam es dann zum Zusammenstoß mit dem Fahrer des E-Scooters, der vermutlich den dortigen Gehweg ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren