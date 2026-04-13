Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Schönau im Schwarzwald: Unfall mit einem Leichtverletzten und rund 20.000 Euro Sachschaden

Freiburg (ots)

Mit seinem Opel befuhr am Samstag, 11.04.2026 gegen 21.30 Uhr ein 90 Jahre alter Mann die B317 von Schönau kommend in Fahrtrichtung Zell im Wiesental. Aus bisher ungeklärten Gründen kam er in einer leichten Rechtskurve, auf Höhe der Mehrzweckhalle Schönau, auf die Gegenfahrbahn und kollidierte mit einem entgegenkommenden VW. Der 90-Jährige wurde bei dem Unfall leicht verletzt. Der 40 Jahre alte VW-Fahrer blieb unverletzt. Beide Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden, es entstand jeweils ein Sachschaden von rund 10.000 Euro. md/ce

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