Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Feldberg: Einbruchsversuch in Wohnhaus

Freiburg (ots)

Eine bislang unbekannte Täterschaft versuchte im Zeitraum von Mittwoch, 08.04.2026, 20:30 Uhr bis Donnerstag, 09.04.2026, 19:55 Uhr in ein Wohnhaus in der Ortsstraße in Feldberg-Falkau einzubrechen. Nach den derzeitigen Erkenntnissen versuchte die Täterschaft mutmaßlich durch Aufhebeln der Eingangstüre in das Haus zu gelangen, was jedoch misslang. Der Sachschaden beläuft sich auf ca. 500,00 Euro.

Personen, welche im genannten Zeitraum verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben oder Hinweise zur unbekannten Täterschaft geben können werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Titisee-Neustadt, Tel. 07651/9336-0, in Verbindung zu setzen.

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