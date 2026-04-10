Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Waldshut-Tiengen/ Tiengen: eScooter angefahren und beschädigt - Zeugensuche

Freiburg (ots)

Am Donnerstag, 09.04.2026, im Zeitraum von 20:40 Uhr bis 21:15 Uhr wurde ein vor einem Imbiss in der Feldbergstraße abgestellter eScooter, durch ein bislang unbekanntes Fahrzeug angefahren und beschädigt. Das Polizeirevier Waldshut - Tiengen hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeuginnen und Zeugen, die den Unfall beobachtet haben oder Hinweise zum Verursacher geben können. Das Polizeirevier Waldshut-Tiengen ist rund um die Uhr unter Tel. 07751 8316 531 erreichbar.

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