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Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Waldshut-Tiengen/ Tiengen: eScooter angefahren und beschädigt - Zeugensuche

Freiburg (ots)

Am Donnerstag, 09.04.2026, im Zeitraum von 20:40 Uhr bis 21:15 Uhr wurde ein vor einem Imbiss in der Feldbergstraße abgestellter eScooter, durch ein bislang unbekanntes Fahrzeug angefahren und beschädigt. Das Polizeirevier Waldshut - Tiengen hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeuginnen und Zeugen, die den Unfall beobachtet haben oder Hinweise zum Verursacher geben können. Das Polizeirevier Waldshut-Tiengen ist rund um die Uhr unter Tel. 07751 8316 531 erreichbar.

Medienrückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Freiburg
Pressestelle - Christoph Efinger
Telefon: 07741 8316-201
freiburg.pressestelle@polizei.bwl.de

X: https://x.com/PolizeiFR
Facebook: https://www.facebook.com/PolizeiFreiburg
Homepage: http://www.polizei-bw.de/

- Außerhalb der Bürozeiten -
E-Mail: freiburg.pp@polizei.bwl.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell

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