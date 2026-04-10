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Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Weil am Rhein: Unfall zwischen Radfahrer und Auto im Kreisverkehr

Freiburg (ots)

Am Donnerstag, 09.04.2026, kam es gegen 18:15 Uhr zu einem Verkehrsunfall im Kreisverkehr der Bühlstraße zur Hauptstraße. Nach bisherigen Erkenntnissen soll der 61-jährige Radfahrer von der Bühlstraße in den Kreisverkehr in Richtung Alt-Weil eingefahren sein. Ein 60 Jahre alter Volvo-Fahrer soll die Vorfahrt des im Kreisverkehr Fahrenden missachtet haben, wodurch es zur Kollision kam. Der Radfahrer wurde schwer verletzt und mit dem Rettungsdient in ein Krankenhaus eingeliefert. Die Verkehrspolizei Weil am Rhein sucht Zeuginnen und Zeugen, die den Sachverhalt beobachtet haben. Die Verkehrspolizei ist rund um die Uhr unter Tel. 07621 9800 0 erreichbar.

Medienrückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Freiburg
Pressestelle - Christoph Efinger
Telefon: 07741 8316-201
freiburg.pressestelle@polizei.bwl.de

X: https://x.com/PolizeiFR
Facebook: https://www.facebook.com/PolizeiFreiburg
Homepage: http://www.polizei-bw.de/

- Außerhalb der Bürozeiten -
E-Mail: freiburg.pp@polizei.bwl.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell

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