Zollfahndungsamt Hannover

ZOLL-H: Zoll stellt annähernd eine Million unversteuerte Zigaretten in Munster sicher

Hannover (ots)

Rund eine Million unversteuerte Zigaretten stellten Ermittler des Zollfahndungsamtes Hannover bereits am 19.12.2025 in Munster sicher.

In den frühen Morgenstunden durchsuchten die Ermittler eine Lagerhalle in Munster und die Wohnanschriften von drei Beschuldigten in Faßberg und Munster.

Den drei Beschuldigten wird vorgeworfen, seit April 2025 mit unversteuerten Zigaretten Handel getrieben und dabei einen Steuerschaden von fast 2,5 Mio. Euro verursacht zu haben.

In der Lagerhalle fanden die Zollfahnder mehr als 900.000 Stück unversteuerte Zigaretten, weitere unversteuerte Zigaretten wurden an den Wohnanschriften der Beschuldigten aufgefunden.

"Neben den unversteuerten Zigaretten konnten auch eine illegale Schreckschusswaffe, Übungsmunition aus Beständen der Bundeswehr, 56 Packungen verbotener Arzneimittel und fast 100 Gramm Kokain sichergestellt werden", erklärte Tobias Steinführer, Sprecher des Zollfahndungsamtes Hannover.

Ein Beschuldigter aus Munster wurde vorläufig festgenommen und noch am 19.12.2025 dem Haftrichter in Stade vorgeführt, der die Untersuchungshaft gegen den 42-Jährigen anordnete.

Das Zollfahndungsamt Hannover führt die weiteren Ermittlungen im Auftrag der Staatsanwaltschaft Stade.

