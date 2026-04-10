PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Freiburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Freiburg: Zwei Tatverdächtige nach versuchtem Fahrraddiebstahl vorläufig festgenommen

Freiburg (ots)

Die Polizei konnte in der Nacht auf Freitag, 10.04.2026, zwei Tatverdächtige festnehmen. Die zwei Männer wurden gegen 4 Uhr durch einen Zeugen dabei beobachtet, wie sie mit einer Flex versuchten, ein hochwertiges Fahrrad zu entwenden, welches vor einem Fast-Food-Restaurant in der Bismarckallee in Freiburg abgestellt war. Der Zeuge verständigte umgehend die Polizei. Bei Sichtkontakt mit der kurz darauf eintreffenden Polizeistreife ergriffen die Männer die Flucht, konnten jedoch unweit des Tatortes durch die eingesetzten Beamten vorläufig festgenommen werden.

Das mutmaßliche Tatwerkzeug wurde sichergestellt. Gegen die zwei Männer im Alter von 41 und 43 Jahren wird nun ermittelt.

oec

Medienrückfragen bitte an:

Özkan Cira
Polizeipräsidium Freiburg
Pressestelle
Telefon: 0761 882 1018
freiburg.pressestelle@polizei.bwl.de

X: https://x.com/PolizeiFR
Facebook: https://www.facebook.com/PolizeiFreiburg
Homepage: http://www.polizei-bw.de/

- Außerhalb der Bürozeiten -
E-Mail: freiburg.pp@polizei.bwl.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Freiburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Freiburg
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Freiburg
Alle Meldungen Alle
  • 10.04.2026 – 11:08

    POL-FR: Freiburg: Mutmaßlich alkoholisierter Motorradfahrer flüchtet vor Polizei und stürzt

    Freiburg (ots) - In der Nacht auf Freitag, 10.04.2026, kurz nach 2:45 Uhr verletzte sich ein Motorradfahrer leicht, beim Versuch sich einer Polizei-Kontrolle in der Eschholzstraße in Freiburg zu entziehen. Nach derzeitigen Erkenntnissen habe ein 37 Jahre alter Motorradfahrer die Eschholzstraße in südliche Richtung wohl mit überhöhter Geschwindigkeit befahren, ...

    mehr
  • 10.04.2026 – 08:09

    POL-FR: Freiburg-Stühlinger: Dreister Ladendieb vorläufig festgenommen

    Freiburg (ots) - In der Nacht auf Freitag, 10.04.2026, kurz nach 2:30 Uhr entwendete ein zunächst Unbekannter Lebensmittel aus einer Bäckereifiliale in der Eschholzstraße im Freiburger Stadtteil Stühlinger. Der Mann habe im Zuge der Warenanlieferung den Verkaufsraum der Bäckerei betreten und anschließend ein Getränk aus dem dortigen Kühlschrank entnommen. ...

    mehr
  • 09.04.2026 – 16:23

    POL-FR: Freiburg-Hochdorf: Verdacht des illegalen Verkaufs von Hundewelpen

    Freiburg (ots) - Am Mittwochabend, 08.04.2026, kurz nach 20:30 Uhr verständigte eine aufmerksame Zeugin die Polizei über ein verdächtiges Fahrzeug in der Straße »Am Gehöft« im Nahbereich der dortigen Autobahnmeisterei in Freiburg-Hochdorf. Die Zeugin habe eine Frau dabei beobachtet, wie diese Hundewelpen an Insassen eines Fahrzeugs mit Schweizerischer Zulassung ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren