Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Freiburg: Zwei Tatverdächtige nach versuchtem Fahrraddiebstahl vorläufig festgenommen

Freiburg (ots)

Die Polizei konnte in der Nacht auf Freitag, 10.04.2026, zwei Tatverdächtige festnehmen. Die zwei Männer wurden gegen 4 Uhr durch einen Zeugen dabei beobachtet, wie sie mit einer Flex versuchten, ein hochwertiges Fahrrad zu entwenden, welches vor einem Fast-Food-Restaurant in der Bismarckallee in Freiburg abgestellt war. Der Zeuge verständigte umgehend die Polizei. Bei Sichtkontakt mit der kurz darauf eintreffenden Polizeistreife ergriffen die Männer die Flucht, konnten jedoch unweit des Tatortes durch die eingesetzten Beamten vorläufig festgenommen werden.

Das mutmaßliche Tatwerkzeug wurde sichergestellt. Gegen die zwei Männer im Alter von 41 und 43 Jahren wird nun ermittelt.

oec

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