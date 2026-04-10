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Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Freiburg: Mutmaßlich alkoholisierter Motorradfahrer flüchtet vor Polizei und stürzt

Freiburg (ots)

In der Nacht auf Freitag, 10.04.2026, kurz nach 2:45 Uhr verletzte sich ein Motorradfahrer leicht, beim Versuch sich einer Polizei-Kontrolle in der Eschholzstraße in Freiburg zu entziehen.

Nach derzeitigen Erkenntnissen habe ein 37 Jahre alter Motorradfahrer die Eschholzstraße in südliche Richtung wohl mit überhöhter Geschwindigkeit befahren, weswegen er nördlich der Ochsenbrücke einer Verkehrskontrolle unterzogen werden sollte. Hierfür habe sich ein Polizeibeamter auf die Fahrbahn begeben und dem Fahrer des Motorrades Anhaltezeichen gegeben. Als der 37-Jährige die polizeilichen Weisungen offenbar missachtet hatte und weiter auf den Polizeibeamten zugefahren sei, musste dieser zur Seite springen um nicht von dem Zweirad erfasst zu werden. Der Motorradfahrer sei anschließend über die Ochsenbrücke geflüchtet. Als dem 37-Jährigen auf der Eschholzstraße auf Höhe der Kleingartenanlagen ein weiterer Funkstreifenwagen mit Blaulicht entgegenkam, habe dieser wohl stark gebremst um seine Fluchtrichtung zu ändern. Dabei stürzte der Mann mit seinem Motorrad und verletzte sich leicht.

Der Tatverdächtige, welcher augenscheinlich unter Alkoholeinfluss stand, musste mit dem Rettungsdienst in eine Freiburger Klinik transportiert werden. Dort musste er sich unter anderem einer Blutentnahme unterziehen. Der Führerschein des Mannes wurde sichergestellt.

Die beteiligten Einsatzkräfte blieben unverletzt.

Gegen den 37-Jährigen wurde ein Strafverfahren wegen des Verdachts der Straßenverkehrsgefährdung eingeleitet.

ak

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Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell

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