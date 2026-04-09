Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Breisach/Hochstetten: Pkw-Fahrer nach Unfall verstorben

Freiburg (ots)

Ein Pkw-Fahrer ist nach einem Verkehrsunfall auf der B31 bei Breisach am Donnerstag, 09.04.2026, verstorben. Nach derzeitigem Ermittlungsstand befuhr der 70-Jährige gegen 10.45 Uhr die B31 von Breisach kommend in östliche Richtung. Etwa auf Höhe der Abzweigung L104, kurz vor Hochstetten, geriet er aus bislang ungeklärter Ursache nach links von der Fahrbahn ab, fuhr über eine Grünfläche und kam im Garten eines Wohnhauses zum Stehen. Der Mann verstarb kurz darauf.

Ob der Unfall für den Tod des Pkw-Fahrers ursächlich war oder möglicherweise eine medizinische Ursache zugrunde liegt, ist Gegenstand der laufenden Ermittlungen.

oec

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