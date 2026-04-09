POL-FR: Grenzach-Wyhlen: Durch Ausbremsmanöver soll es zu Unfall gekommen sein - Polizei sucht Zeugen
Freiburg (ots)
Am Mittwoch, 08.04.2026, kurz vor 18.00 Uhr, kam es in der Lörracher Straße bei einem vermutlich beabsichtigten Ausbremsen zu einem Verkehrsunfall.
Ein 41-jähriger Fahrer eines Skoda sowie ein 52-jähriger Fahrer eines Smart befuhren in dieser Reihenfolge die Lörracher Straße von Grenzach kommend in Richtung Wyhlen. Vor der Kreuzung zur Kantstraße soll der 52-Jährige den vor ihm fahrenden 41-Jährigen sowie ein weiteres Fahrzeug verbotswidrig überholt haben. Der 41-Jährige wiederum überholte daraufhin ebenfalls das vor ihm fahrende Fahrzeuge sowie den 52-Jährigen und habe im Anschluss den 52-Jährigen absichtlich ausgebremst. Hierbei kollidierte der 52-Jährige mit dem Heck des Skodas. An beiden Pkws entstand ein nicht unerheblicher Sachschaden.
Das Polizeirevier Rheinfelden, Telefon 07623 7404-0, sucht Zeugen, welche den Verkehrsvorgang beobachtet haben.
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