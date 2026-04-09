POL-FR: Lörrach: Einbruch in Gaststätte in Hauingen

Freiburg (ots) - Am Mittwoch, den 08.04.2026, wurden zwischen 11:50 Uhr und 12:08 Uhr die amtlichen Kennzeichen an einem grauen Kleinwagen der Marke Opel gestohlen. Die Tat ereignete sich auf dem Parkplatz des Edeka-Marktes in der Gottenheimer Straße in March-Buchheim während den Öffnungszeiten des Marktes. Die Polizei Breisach (Tel. 07667 91170) sucht Zeugen und bittet mögliche Hinweisgeber, sich bei der Polizei zu ...

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