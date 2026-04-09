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Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Lörrach: Einbruch in Gaststätte in Hauingen

Freiburg (ots)

Am Mittwoch, 08.04.2026, gegen 23.50 Uhr, gelangte eine unbekannte Täterschaft gewaltsam über ein Fenster in eine Gaststätte im Soormattweg. Aus der Gaststätte wurde Bargeld entwendet. Umfangreiche Fahndungsmaßnahmen nach der Täterschaft, auch unter Einbindung eines Polizeihubschraubers, blieben ohne Erfolg.

Medienrückfragen bitte an:

Thomas Batzel
Polizeipräsidium Freiburg
Pressestelle
Telefon: 07621 / 176-351
freiburg.pressestelle@polizei.bwl.de

X (ehem. Twitter): https://x.com/PolizeiFR
Facebook: https://facebook.com/PolizeiFreiburg
Homepage: http://www.polizei-bw.de/

- Außerhalb der Bürozeiten -
E-Mail: freiburg.pp@polizei.bwl.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell

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