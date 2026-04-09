POL-FR: Lörrach: Einbruch in Gaststätte in Hauingen
Freiburg (ots)
Am Mittwoch, 08.04.2026, gegen 23.50 Uhr, gelangte eine unbekannte Täterschaft gewaltsam über ein Fenster in eine Gaststätte im Soormattweg. Aus der Gaststätte wurde Bargeld entwendet. Umfangreiche Fahndungsmaßnahmen nach der Täterschaft, auch unter Einbindung eines Polizeihubschraubers, blieben ohne Erfolg.
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