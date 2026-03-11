PRESSEPORTAL Presseportal Logo

POL-LER: Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Aurich und der Polizeiinspektion Leer/ Emden

Polizeiinspektion Leer/ Emden (ots)

Nortmoor -Tatverdächtige festgenommen nach Einbruchdiebstahl

In der Zeit von Dienstag, 10.03.2026, 02:30 Uhr, bis Mittwoch, 11.03.2026, 02:30 Uhr, kam es in Nortmoor in einem Café in der Dorfstraße zu einem Einbruchdiebstahl. Die zunächst unbekannte Täterschaft verschaffte sich Zutritt zu dem Gebäude und durchsuchte die Räumlichkeiten nach Wertgegenständen. Dabei wurde Diebesgut im oberen zweistelligen Bereich entwendet. In der Nähe des Tatortes konnten Einsatzkräfte der Polizei drei Personen (23, 19 und 18 Jahre, alle männlich) in einem Pkw feststellen. In dem Fahrzeug wurde das mutmaßliche Diebesgut aufgefunden. Die Tatverdächtigen wurden vorläufig festgenommen und nach ersten Maßnahmen vor Ort zur weiteren Befragung zu einer Polizeidienststelle gebracht. Die Ermittlungen zu den Hintergründen der Tat sowie zu möglichen weiteren Beteiligten dauern derzeit an. Zudem wird geprüft, ob die Tatverdächtigen mit weiteren Vorfällen in Verbindung stehen könnten.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Leer/Emden
Melina Trey
Pressestelle
Telefon: 0491-97690 114
E-Mail: pressestelle@pi-ler.polizei.niedersachsen.de


http://www.pi-ler.polizei-nds.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Leer/Emden, übermittelt durch news aktuell

