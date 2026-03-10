Polizeiinspektion Leer/Emden

POL-LER: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Leer/ Emden für den 10.03.2026

Polizeiinspektion Leer/ Emden (ots)

++ Einbruch in Lagerhalle ++ Granatenfund ++ Einbrüche in Kirchen ++ Verkehrsunfall mit Sperrung der Fahrbahn ++ Diebstahl eines Elektro-Mountainbikes ++

Moormerland - Einbruch in Lagerhalle

Im Zeitraum von Montag, den 09.03.2026, ca. 11:00 Uhr bis Dienstag, den 10.03.2026, 02:30 Uhr drangen derzeit unbekannte Täter in eine Lagerhalle in der Straße Borgwardring in Moormerland ein. Nach ersten Erkenntnissen wurde kein Diebesgut erlangt. Es entstand ein Sachschaden im unteren dreistelligen Bereich. Wer sachdienliche Hinweise zur Tat geben kann wird gebeten, die Polizei in Moormerland oder Leer zu kontaktieren.

Westoverledingen - Granatenfund

Am Montag wurde bei Erdarbeiten in der Gotenstraße in Westoverledingen gegen 15:10 Uhr eine Granate gefunden. Der Kampfmittelbeseitigungsdienst (kurz: KBD) stufte diese Granate als echt ein. Es handelte sich hierbei um eine alte Weltkriegsbombe. Eine Gefahr ging von dieser Bombe nicht mehr aus. Sie wurde fachmännisch durch Beamte des KBD abtransportiert.

Leer - Einbruch in Kirche

Zwischen 00:50 Uhr und 01:10 Uhr kam es am 09.03.2026 zu einem Einbruchdiebstahl in eine Kirche in der Straße Patersgang in Leer. Derzeit noch unbekannte Täter verschafften sich unberechtigt Zugang zum Gebäude. Es wurden mehrere Gegenstände entwendet. Zur entstandenen Schadenshöhe können noch keine Angaben gemacht werden. Ein Ermittlungsverfahren wurde eingeleitet. Zeugen oder Hinweisgeber werden gebeten, die Polizei in Leer in Kenntnis zu setzen.

Neermoor - Einbruch in Kirche

Im Zeitraum von Sonntag, den 08.03.2026, 12:00 Uhr bis Montag, den 09.03.2026, 10:00 Uhr brachen unbekannte Täter in eine Kirche in der Kirchstraße in Neermoor ein. Die Täter entwendeten hier Spendengelder in einer mittleren dreistelligen Höhe. Ein Ermittlungsverfahren wurde eingeleitet. Zeugen oder Hinweisgeber werden gebeten, die Polizei in Moormerland oder Leer in Kenntnis zu setzen.

Bundesautobahn A28 - Verkehrsunfall mit Sperrung der Fahrbahn

Am Montag ereignete sich gegen 14:10 Uhr ein Verkehrsunfall auf der A28 in Fahrtrichtung Leer zwischen den Anschlussstellen Apen/Remels und Filsum. Der 66-jährige Fahrer eines Lkw Volvo und der 64-jährige Fahrer eines Pkw Ford befuhren den Hauptfahrstreifen auf der A28. Aus bislang ungeklärter Ursache fuhr der Pkw auf den Lkw-Anhänger auf. Dadurch geriet der Pkw ins Schleudern, er kollidierte mit der Mittelschutzplanke und kam schwer beschädigt auf der Fahrbahn zum Stehen. Der Pkw musste abgeschleppt werden. Der Pkw-Fahrer und die 62-jährige Beifahrerin wurden durch den Unfall leicht verletzt. Sie wurden zur medizinischen Versorgung in ein Krankenhaus verbracht. Die Autobahn wurde in Fahrtrichtung Leer für 1,5 Stunden voll gesperrt. Der entstandene Sachschaden wird auf einen niedrigen fünfstelligen Betrag geschätzt.

Emden - Diebstahl eines Elektro-Mountainbikes

In der vergangenen Woche kam es am Mittwoch, den 04.03.2026 in den Abendstunden zwischen 19:45 Uhr und 21:10 Uhr zu einem Diebstahl in der Graf-Ulrich-Straße in Emden. Hier wurde ein verschlossenes grün-schwarzes Elektro-Mountainbike der Marke Cube entwendet. Es ist ein Schaden im mittleren vierstelligen Bereich entstanden. Wer Hinweise zur Tat geben kann, wird gebeten, sich mit der Polizei in Emden in Verbindung zu setzen.

