Polizeiinspektion Leer/Emden

POL-LER: Pressemeldung der Polizeiinspektion Leer/Emden für Samstag, d. 07.03.2026

PI Leer/Emden (ots)

++ Illegales Kraftfahrzeugrennen und Gefährdung des Straßenverkehrs ++ Körperverletzungen ++ Verkehrsunfall mit Linienbus ++

Rhauderfehn/Barßel - Illegales Kraftfahrzeugrennen und Gefährdung des Straßenverkehrs

Rhauderfehn/Barßel - Beamte des Einsatz- und Streifendienstes der Polizei Leer wurden in der Nacht gegen 03:20 Uhr auf der Wittensander Straße im Saterland auf den PKW eines 19-jährigen Ostrhauderfehners aufmerksam, den sie einer Verkehrskontrolle unterziehen wollten. Einem Zeugenhinweis zufolge bestand der Verdacht, dass der Mann zuvor unter einer möglichen Alkoholbeeinflussung in Rhauderfehn mit seinem PKW unterwegs war. Der 19-Jährige reagierte jedoch weder auf Anhaltesignale noch auf das eingeschaltete Blaulicht und Martinshorn des Streifenwagens. Stattdessen versuchte er, sich der Kontrolle durch deutlich überhöhte Geschwindigkeit zu entziehen und setzte seine Fahrt fort. Die Beamten nahmen die Verfolgung auf und konnten das Fahrzeug schließlich in der Lange Straße anhalten und kontrollieren. Ein vor Ort durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 0,98 Promille. Gegen den 19-Jährigen wurden Strafverfahren wegen des Verdachts eines verbotenen Kraftfahrzeugrennens sowie wegen Gefährdung des Straßenverkehrs eingeleitet. Zudem wurde eine Blutprobe angeordnet und durchgeführt. Der Führerschein des Mannes wurde beschlagnahmt.

Leer - Körperverletzung

Leer - Am Freitagabend, im Zeitraum zwischen 19:45 Uhr und 20:00 Uhr kam es nach Zeugenaussage auf dem Parkplatz eines Verbrauchermarktes in der Ringstraße zu einem körperlichen Übergriff auf eine 47-jährige Leeranerin. Ersten Angaben zufolge hat eine unbekannte Person der Frau mit einem nicht näher bekannten Gegenstand auf den Kopf geschlagen. Die Frau erlitt hierdurch Verletzungen und musste medizinisch behandelt werden. Zeugen oder Hinweisgeber werden um Kontaktaufnahme mit der Polizei gebeten.

Emden - Körperverletzung

Emden - Am Freitagabend gegen 19:50 Uhr kam es in der Straße Zwischen Beiden Sielen zu einem körperlichen Übergriff auf einen 12-jährigen Emder. Eine Gruppe aus mehreren Personen soll den Jungen geschlagen und getreten haben. Hierdurch erlitt er Verletzungen, die ambulant behandelt wurden. Dem Übergriff vorausgegangen war ein wenige Stunde zuvor stattgefundener verbaler Streit zwischen dem Jungen und der Gruppe. Zeugen oder Hinweisgeber werden um Kontaktaufnahme mit der Polizei gebeten.

Jemgum - Verkehrsunfall mit Linienbus

Jemgum - Zu einem Zusammenstoß zwischen einem Linienbus und einem PKW kam es am Freitag gegen 12:25 Uhr in der Straße Böhmerwold. Den ersten Erkenntnissen nach geriet der 72-jährige Fahrer des Busses in den Gegenverkehr und stieß dort mit dem PKW eines 29-jährigen Jemgumers zusammen. Beide Fahrzeuge wurden dabei stark beschädigt. Der PKW rutschte in den Straßengraben. Der Linienbus war zum Unfallzeitpunkt mit mehreren Fahrgästen besetzt. Durch den Zusammenstoß erlitten ein Fahrgast sowie der PKW-Führer leichte Verletzungen.

Hinweise bitte telefonisch an die zuständigen Dienststellen unter:

Polizei Leer 0491-976900

Polizei Emden 04921-8910

Autobahnpolizei Leer 0491-960740

Polizeistation Borkum 04922-91860

Polizeistation Bunde 04953-921520

Polizeistation Filsum 04957-928120

Polizeistation Hesel 04950-995570

Polizeistation Jemgum 04958-910420

Polizeistation Moormerland 04954-955450

Polizeistation Ostrhauderfehn 04952-829680

Polizeistation Rhauderfehn 04952-9230

Polizeistation Uplengen 04956-927450

Polizeistation Weener 04951-914820

Polizeistation Westoverledingen 04955-937920

Original-Content von: Polizeiinspektion Leer/Emden, übermittelt durch news aktuell