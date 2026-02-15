Polizei Gelsenkirchen

POL-GE: Bekannte streiten sich, dann wird einer beraubt.

Gelsenkirchen (ots)

Bereits am Samstag, 14.02.2026 um 23:50:Uhr kam es auf der Grillostraße in Ge-Schalke zu einem Raub. Der 34-jährige Gelsenkirchener Täter traf seinen Bekannten, einen 56-jährigen Gelsenkirchener, der mit einer Bekannten unterwegs war, zufällig auf dem Gehweg. Hier gerieten die beiden Männer in Streit. Im Verlauf des Streites schlug der Beschuldigte sein Gegenüber zunächst mit der Faust nieder und anschließend weiter mit einem Axtrücken auf ihn ein. Anschließend entriss er ihm eine Umhängetasche und flüchtete mit einem Fahrrad. Der Geflüchtete verursachte wenig später einen weiteren Polizeieinsatz, bei dem er angetroffen und dem Polizeigewahrsam zugeführt wurde. Es wird geprüft, ob der Beschuldigte zum Tatzeitpunkt unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln stand. Der Geschädigte wurde zum Glück durch den Angriff nur leicht verletzt.

