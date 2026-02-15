PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Gelsenkirchen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizei Gelsenkirchen

POL-GE: Bekannte streiten sich, dann wird einer beraubt.

Gelsenkirchen (ots)

Bereits am Samstag, 14.02.2026 um 23:50:Uhr kam es auf der Grillostraße in Ge-Schalke zu einem Raub. Der 34-jährige Gelsenkirchener Täter traf seinen Bekannten, einen 56-jährigen Gelsenkirchener, der mit einer Bekannten unterwegs war, zufällig auf dem Gehweg. Hier gerieten die beiden Männer in Streit. Im Verlauf des Streites schlug der Beschuldigte sein Gegenüber zunächst mit der Faust nieder und anschließend weiter mit einem Axtrücken auf ihn ein. Anschließend entriss er ihm eine Umhängetasche und flüchtete mit einem Fahrrad. Der Geflüchtete verursachte wenig später einen weiteren Polizeieinsatz, bei dem er angetroffen und dem Polizeigewahrsam zugeführt wurde. Es wird geprüft, ob der Beschuldigte zum Tatzeitpunkt unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln stand. Der Geschädigte wurde zum Glück durch den Angriff nur leicht verletzt.

Nachfragen für Journalistinnen und Journalisten:

Polizei Gelsenkirchen
Leitstelle
Gayko, EPHK
Telefon: 0209/365 2160
E-Mail: leitstelle.gelsenkirchen@polizei.nrw.de
https://gelsenkirchen.polizei.nrw/

Original-Content von: Polizei Gelsenkirchen, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Gelsenkirchen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizei Gelsenkirchen
Weitere Meldungen: Polizei Gelsenkirchen
Alle Meldungen Alle
  • 13.02.2026 – 14:45

    POL-GE: Sparkassen-Tresorraum freigegeben - Ermittlungen der Polizei dauern an

    Gelsenkirchen (ots) - Die BAO "Bohrer" verzeichnet einen Meilenstein in den komplexen Ermittlungen rund um den Einbruch in die Sparkassenfiliale in Gelsenkirchen-Buer, der am 29. Dezember 2025 festgestellt wurde. Nachdem hunderte Polizeibeschäftigte teilweise 24 Stunden am Tag im und am Tresor sowie in dem angrenzenden Archivraum gearbeitet haben, sind die ...

    mehr
  • 13.02.2026 – 11:19

    POL-GE: Einbruch in Gebrauchtwagenhandel

    Gelsenkirchen (ots) - Die Polizei hat vier Minderjährige gestellt, die zuvor bei einem Gebrauchtwagenhändler auf der Horster Straße eingebrochen seien sollen. Gegen 0.15 Uhr am Freitag, 13. Februar 2026, ging der Notruf einer Zeugin in Beckhausen bei der Polizei ein. Sie beobachtete, wie vier Personen sich unberechtigt Zutritt zu den Geschäftsräumen des Händlers verschafften. Dort entwendeten sie einen ...

    mehr
  • 13.02.2026 – 10:57

    POL-GE: Autofahrerin kollidiert mit Baum und wird schwer verletzt

    Gelsenkirchen (ots) - Bei einem Verkehrsunfall am frühen Freitagmorgen, 13. Februar 2026, ist in Scholven eine Autofahrerin schwer verletzt worden. Die 22-Jährige aus Gelsenkirchen war gegen 0.35 Uhr mit ihrem Fahrzeug auf der Feldhauser Straße in Fahrtrichtung der Anschlussstelle zur A52 unterwegs. In Höhe einer dortigen Halde kam sie aus noch unbekannter Ursache mit ihrem Wagen von der Fahrbahn ab, der daraufhin ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren