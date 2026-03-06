PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeiinspektion Leer/Emden

POL-LER: Weitere Pressemitteilung der Polizeiinspektion Leer/ Emden für den 06.03.2026

Polizeiinspektion Leer/ Emden (ots)

++Tierische Rettung++

Moormerland - Tierische Rettung

Am Morgen des 06.03.2026 gegen 08:50 Uhr erreichte die Polizei ein eher ungewöhnlicher Einsatz: Ein Hund war am Sauteler Kanal in der Gödeke-Michael-Straße eine Böschung hinuntergerutscht und konnte sich aus eigener Kraft nicht mehr befreien.

Ein älterer Herr war mit seinem vierbeinigen Begleiter gemütlich am Wasser spazieren, als der Hund gefährlich nah an die Böschung geriet. Aufgrund einer Gelenkerkrankung im Hinterlauf verlor das Tier schließlich den Halt und rutschte die Böschung hinunter. Dort blieb der Vierbeiner hilflos liegen und drohte im schlimmsten Fall ins Wasser zu geraten.

Der Hundehalter versuchte noch, seinen Begleiter zurück auf sicheren Boden zu holen, musste jedoch schnell feststellen: Ohne fremde Hilfe ging hier nichts mehr. Also wurden die ortsansässige Polizei und die Feuerwehr alarmiert, die mit vereinten Kräften zur tierischen Rettungsaktion anrückten.

Den Einsatzkräften der Feuerwehr gelang es schließlich, den Hund sicher aus seiner misslichen Lage zu befreien. Kaum hatte der Vierbeiner wieder festen Boden unter den Pfoten und sich vom ersten Schrecken erholt, geschah das kleine Wunder: Der zuvor bewegungsunfähige Hund stand auf - und lief plötzlich wieder los, als wäre nichts gewesen.

Ein tierisches Happy End also - mit erleichtertem Besitzer und einem Hund, der vermutlich künftig einen kleinen Sicherheitsabstand zur Böschung einhalten sollte.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Leer/Emden
Melina Trey
Pressestelle
Telefon: 0491-97690 114/104
E-Mail: pressestelle@pi-ler.polizei.niedersachsen.de
http://www.pi-ler.polizei-nds.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Leer/Emden, übermittelt durch news aktuell

