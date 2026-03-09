Polizeiinspektion Leer/Emden

POL-LER: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Leer/ Emden für den 09.03.2026

Polizeiinspektion Leer/ Emden (ots)

++ Auseinandersetzung beim Tanzlokal ++ Bushaltestellenhäuschen beschädigt / Zeugen gesucht ++ Trunkenheitsfahrt ++ Verfolgungsfahrt mit einem Krad / Zeugen gesucht ++ Urkundenfälschung Kennzeichen ++

Leer - Auseinandersetzung beim Tanzlokal

Am Sonntag in den frühen Morgenstunden gegen 05:10 Uhr kam es nahe eines Tanzlokales in der Straße Bahnhofsring in Leer zu einer handgreiflichen Auseinandersetzung. Hierbei griff ein 19-jähriger Mann einem ebenfalls 19-jährigen Mann an den Hals, wodurch dieser Schmerzen erlitt. Im Anschluss beschädigte der Beschuldigte die Heckscheibe eines unbeteiligten PKW. Zu den Hintergründen der Tat können derzeit noch keine Angaben gemacht werden. Entsprechende Ermittlungsverfahren wurden eingeleitet.

Weener - Bushaltestellenhäuschen beschädigt / Zeugen gesucht

Im Zeitraum von Sonntagabend, ca. 22:30 Uhr bis Montag, ca. 01:00 Uhr beschädigten derzeit noch unbekannte Täter ein Bushaltestellenhäuschen auf unbekannte Art und Weise in der Bahnhofstraße in Weener. Die Schadenshöhe wird aktuell auf 1.000 EUR geschätzt. Wer Hinweise zur Tat geben kann wird gebeten, die Polizei in Weener zu kontaktieren.

Rhauderfehn - Trunkenheitsfahrt

Am Sonntag, dem 08.03.2026 gegen 13:00 Uhr fuhr ein 55-jähriger Mann mit seinem Kleinkraftrad der Marke SI-Zweirad in Rhauderfehn. Die Polizeibeamten wollten den Kradfahrer in der Straße Rajen einer Verkehrskontrolle unterziehen. Während der Kontrolle konnte eine Alkoholbeeinflussung festgestellt werden. Der 55-Jährige hatte einen Atemalkoholwert von 2,08 Promille. Es wurde eine Blutentnahme durchgeführt und ein Ermittlungsverfahren eingeleitet.

Moormerland - Verfolgungsfahrt mit einem Krad / Zeugen gesucht

Am 06.03.2026 versuchte gegen 16:15 Uhr ein 20-jähriger Fahrer eines Kleinkraftrades Derbi Senda sich einer Verkehrskontrolle zu entziehen. Die Beamten stellten den Mann an der Kreuzung Königsstraße / Theodor-Heuss-Straße und Kapellenweg in Moormerland ohne Kennzeichen am Fahrzeug fest. Der Kradfahrer fuhr mit erhöhter Geschwindigkeit davon und gefährdete hierbei zwei Fahrradfahrer im Kapellenweg. Die Polizeibeamten verloren den Mann kurzzeitig aus den Augen, konnten ihn jedoch kurze Zeit später wieder feststellen, diesmal neben seinem Motorrad. Der Mann wurde aufgrund seiner Versuche, sich erneut der Situation zu entziehen, durch die Beamten fixiert. Es konnte festgestellt werden, dass der Mann keine Fahrerlaubnis hatte. Zudem ergaben sich erste Anhaltspunkte für ein Fahren unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln. Es wurde eine Blutentnahme durchgeführt. Die Polizei sucht nun nach Personen, die durch den Kradfahrer gefährdet wurden oder Angaben zum Sachverhalt machen können. Hinweise bitte an die Autobahnpolizei Leer, die Polizei in Moormerland oder die Polizei in Leer.

Emden - Urkundenfälschung Kennzeichen

Am Sonntag gegen 23:00 Uhr wurde in der Auricher Straße in Emden ein Kleinkraftrad kontrolliert. Der 29-jährige Fahrzeugführer hatte veraltete Kennzeichen an seinem Fahrzeug angebracht. Neben dieser Urkundenfälschung wurde festgestellt, dass sich der Beschuldigte unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln befand. Es wurde eine Blutentnahme durchgeführt und die Weiterfahrt untersagt. Die Ermittlungen wurden eingeleitet.

Hinweise bitte an die Dienststellen unter:

Polizei Leer 0491-976900

Polizei Emden 04921-8910

Autobahnpolizei Leer 0491-960740

Polizeistation Borkum 04922-91860

Polizeistation Bunde 04953-921520

Polizeistation Filsum 04957-928120

Polizeistation Hesel 04950-995570

Polizeistation Jemgum 04958-910420

Polizeistation Moormerland 04954-955450

Polizeistation Ostrhauderfehn 04952-829680

Polizeistation Rhauderfehn 04952-9230

Polizeistation Uplengen 04956-927450

Polizeistation Weener 04951-914820

Polizeistation Westoverledingen 04955-937920

Original-Content von: Polizeiinspektion Leer/Emden, übermittelt durch news aktuell