Polizeiinspektion Leer/Emden

POL-LER: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Leer/Emden für Sonntag, den 08.03.2026

PI Leer/Emden (ots)

++ Einbruch in ein Vereinsgebäude ++ Einbruch in einen Verkaufspavillon ++ Gefährdung des Straßenverkehrs ++ Gebäudebrand ++

Moormerland - Einbruch in ein Vereinsgebäude

Moormerland - Im Zeitraum zwischen Freitagabend und Samstagvormittag drang ein unbekannter Täter in ein Vereinsgebäude sowie einen Lagercontainer in der Straße An der Eisbahn ein und suchte hier nach Wertgegenständen. Derzeit wird noch ermittelt, ob der Täter Diebesgut erlangt hat. Zeugen oder Hinweisgeber werden um Kontaktaufnahme mit der Polizei gebeten.

Moormerland - Einbruch in einen Verkaufspavillon

Moormerland - Mutmaßlich in Diebstahlsabsicht drang ein unbekannter Täter in den frühen Samstagmorgenstunden in einen Verkaufspavillon eines Sportvereins in der Neulandstraße ein. Nach ersten Erkenntnissen erlangte der Unbekannte kein Diebesgut. Zeugen oder Hinweisgeber werden um Kontaktaufnahme mit der Polizei gebeten.

Leer - Gefährdung des Straßenverkehrs

Leer - Mit einem Atemalkoholwert von 2,38 Promille war am Samstag gegen 13:35 Uhr ein 53-jähriger Mann aus Westoverledingen mit seinem VW Golf unterwegs. Beamte hatten den Mann in Leer nach einem erhaltenen Zeugenhinweis für eine Verkehrskontrolle gestoppt. Die Beamten leiteten ein Strafverfahren ein und veranlassten eine Blutentnahme. Der Führerschein des Mannes wurde sichergestellt. Den ersten Ermittlungen zufolge hatte der Mann seine Fahrt in der Krummhörn begonnen und war dann über die A 31 nach Leer gefahren. Auf dieser Strecke soll es möglicherweise zu Beinaheunfällen gekommen sein. Zeugen oder Hinweisgeber, denen der PKW in diesem Zusammenhang aufgefallen ist, werden um Kontaktaufnahme mit der Polizei gebeten.

Rhauderfehn - Gefährdung des Straßenverkehrs

Rhauderfehn - Am Samstagabend gegen 19:35 Uhr wurden Einsatzkräfte der Polizei zu einem Verkehrsunfall in die Straße Rajen gerufen. Eine 43-jährige Frau aus Rhauderfehn war mit ihrem PKW in den Gegenverkehr geraten und dort mit dem PKW eines 44-jährigen Rhauderfehners zusammengestoßen. Verletzt wurde in diesem Zusammenhang niemand. Die Verursacherin setzte ihre Fahrt fort und kollidierte in der Folge mit einer Verkehrsinsel, ehe sie ihr Fahrzeug zum Stillstand brachte. Im Rahmen der Unfallaufnahme stellten die Beamten eine Betäubungsmittelbeeinflussung bei der PKW-Fahrerin fest. Aus diesem Grund leiteten sie ein Strafverfahren ein, veranlassten eine Blutentnahme und stellten ihren Führerschein sicher.

Leer - Gebäudebrand

Leer - Am Sonntag gegen 03:15 Uhr wurden Einsatzkräfte der Feuerwehr und Polizei zu einem Gebäudebrand in die Straße Noortmer Chaussee gerufen. Dort geriet der Dachstuhl eines unbewohnten Bungalows in Brand. Das Gebäude wurde durch das Feuer erheblich beschädigt. Personen wurden nicht verletzt. Die Polizei hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen.

