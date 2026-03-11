POL-LER: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Leer/ Emden für den 11.03.2026

Polizeiinspektion Leer/Emden

++ Einbrüche++ Verkehrsunfälle++Einbruchdiebstahl aus Pkw++Sachbeschädigung an Pkw++

Einbrüche

Moormerland - In der Zeit des 10.02.2026 bis zum 10.03.2026 kam es in einem Wohnhaus in Moormerland, in der Rudolfswieke, zu einem Einbruchdiebstahl. Die bislang unbekannte Täterschaft gelangte in das verschlossene und unbewohnte Wohnhaus eines 71-jährigen Mannes und entwendete Diebesgut im unteren dreistelligen Wert. Zeugen, die Beobachtungen gemacht haben oder weitere sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei zu melden.

Emden - In der Zeit zwischen dem 09.03.2026 gegen 17:00 Uhr und dem 10.03.2026 gegen 09:45 Uhr kam es in Emden, bei einem Wassersportverein, Am Fehntjer Tief, zu einem Einbruchdiebstahl. Die bislang unbekannte Täterschaft betrat das Grundstück und entwendete Diebesgut im mittleren dreistelligen Wert. Zeugen, die Beobachtungen gemacht haben oder weitere sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei zu melden.

Verkehrsunfälle

Rhauderfehn - Am 10.03.2026 um 08:19 Uhr kam es in Rhauderfehn, in der Hauptstraße, zu einem Verkehrsunfall. Eine 55-jährige Fahrerin eines Toyota Yaris befuhr die Hauptstraße in Richtung Rhauderfehn. Kurz vor der Ortschaft Marienheil wurde diese von der Sonne geblendet und geriet in den Gegenverkehr. Der entgegenkommende 28-jährige Fahrer eines Opel Astra versuchte erfolglos auszuweichen. Es kam zum Zusammenstoß beider Fahrzeuge. Die Frau wurde schwer am Bein verletzt in ein Krankenhaus verbracht. Der Mann wurde leicht verletzt in ein Krankenhaus verbracht. Es entstand insgesamt ein Schaden im unteren fünfstelligen Bereich.

Bunde - Am 09.03.2026 um 13:05 Uhr kam es in Bunde, in der Boenster Hauptstraße, zu einem Verkehrsunfall. Eine 26-jährige Fahrerin eines Treckers mit Gespann befuhr die Boenster Hauptstraße in Richtung Wymeester Hauptstraße. Der ihr entgegenkommende 65-jährige Fahrer eines Mercedes-Benz Arocs musste ausweichen, da das Gespann auf seine Fahrspur gelangte. Hierdurch geriet er in die Berme und prallte gegen einen Baum. Der Mann wurde leicht verletzt. Die genaue Schadenshöhe ist bislang nicht bekannt.

Jemgum/Pogum-Einbruchdiebstahl aus Pkw

In der Nacht von Montag auf Dienstag kam es in Jemgum-Pogum in der Pogumer Straße zu einem Einbruchdiebstahl aus einem Pkw. Bislang unbekannte Täter schlugen die Beifahrerscheibe eines weißen Hyundai ein und entwendeten aus dem Fahrzeuginneren eine abgelegte Geldbörse. Nach derzeitigen Erkenntnissen dürfte sich die Tat gegen 01:00 Uhr ereignet haben. Zeugen, die sachdienliche Hinweise zur Tat geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei Jemgum zu melden.

Die Polizei weist in diesem Zusammenhang darauf hin, keine Wertsachen sichtbar im Fahrzeug zurückzulassen.

Jemgum/ Oldendorp - Sachbeschädigung an Pkw

Des Weiteren kam es in derselben Nacht (Montag auf Dienstag) in Jemgum-Oldendorp auf einem Grundstück in der Weidenstraße zu einer Sachbeschädigung an einem Pkw. Bei einem abgestellten Pkw Audi wurden mittels unbekannten Tatwerkzeug alle vier Reifen zerstochen, so dass das Fahrzeug abgeschleppt werden musste. Auch hier werden Hinweise an die Polizei Jemgum gebeten.

