Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Lörrach: Unfallflucht in der Untere Wallbrunnstraße - Polizei sucht Zeugen

Freiburg (ots)

Am Mittwoch, 08.04.2026, in dem Zeitraum zwischen 10.00 Uhr bis 10.20 Uhr, fuhr ein unbekanntes Fahrzeug in einer Grundstückseinfahrt in der Untere Wallbrunnstraße Höhe Nummer 11 gegen eine Mauer, welche nicht unerheblich beschädigt wurde. Es wird vermutet, dass das unbekannte Fahrzeug beim Rückwärtsfahren gegen die Mauer stieß. Bei dem gesuchten Fahrzeug müsste es sich um ein größeres Fahrzeug handeln, welches im Heckbereich beschädigt sein dürfte.

Das Polizeirevier Lörrach, Telefon 07621 176-0, sucht Zeugen, welche Hinweise zu dem gesuchten Fahrzeug geben können.

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