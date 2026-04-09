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Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Lörrach: Unfallflucht in der Untere Wallbrunnstraße - Polizei sucht Zeugen

Freiburg (ots)

Am Mittwoch, 08.04.2026, in dem Zeitraum zwischen 10.00 Uhr bis 10.20 Uhr, fuhr ein unbekanntes Fahrzeug in einer Grundstückseinfahrt in der Untere Wallbrunnstraße Höhe Nummer 11 gegen eine Mauer, welche nicht unerheblich beschädigt wurde. Es wird vermutet, dass das unbekannte Fahrzeug beim Rückwärtsfahren gegen die Mauer stieß. Bei dem gesuchten Fahrzeug müsste es sich um ein größeres Fahrzeug handeln, welches im Heckbereich beschädigt sein dürfte.

Das Polizeirevier Lörrach, Telefon 07621 176-0, sucht Zeugen, welche Hinweise zu dem gesuchten Fahrzeug geben können.

Medienrückfragen bitte an:

Thomas Batzel
Polizeipräsidium Freiburg
Pressestelle
Telefon: 07621 / 176-351
freiburg.pressestelle@polizei.bwl.de

X (ehem. Twitter): https://x.com/PolizeiFR
Facebook: https://facebook.com/PolizeiFreiburg
Homepage: http://www.polizei-bw.de/

- Außerhalb der Bürozeiten -
E-Mail: freiburg.pp@polizei.bwl.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell

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