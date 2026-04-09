Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Weil am Rhein: Diebstähle aus Handtaschen oder Rücksäcken nehmen im Stadtgebiet aktuell zu

Freiburg (ots)

In den letzten Tagen kam es im Stadtgebiet von Weil am Rhein vermehrt zu Diebstählen aus Handtaschen und Rucksäcken. Alleine am Mittwoch, 08.04.2026, wurden drei Diebstähle bei der Polizei angezeigt. Gegen 13.00 Uhr, befand sich eine 75-jährige Frau auf ihrem Rollator sitzend in einem Einkaufscenter in der Hauptstraße. Am Rollator hing ihre Handtasche, in welcher sich ihre Geldbörse befand. Als sie zum Lift lief und ein Geschäft betrat bemerkte sie das Fehlen ihrer Geldbörse. In der Geldbörse befand sich Bargeld. In dem Zeitraum zwischen 14.00 Uhr bis 15.00 Uhr, hielt sich eine 79-jährige Frau in einem Einkaufscenter am Europaplatz sowie in der Tram auf und bemerkte danach den Diebstahl ihrer Geldbörse. Kurz nach 19.00 Uhr, befand sich eine 70-jährige Frau in einem Lebensmittelgeschäft in der Hauptstraße und spürte wie eine Person an ihrem Rucksack zog. Die 70-Jährige erkannte eine junge Frau, welche die Geldbörse aus dem Rucksack nahm und in Richtung Berliner Platz flüchtete. Die Geschädigte ließ über eine Mitarbeiterin des Lebensmittelgeschäftes den Notruf wählen. Währenddessen kam eine andere junge Frau zur Geschädigten zurück und übergab dieser ihre Geldbörse. Allerdings fehlte aus der Geldbörse das Bargeld.

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