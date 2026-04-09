PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Freiburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Weil am Rhein: Diebstähle aus Handtaschen oder Rücksäcken nehmen im Stadtgebiet aktuell zu

Freiburg (ots)

In den letzten Tagen kam es im Stadtgebiet von Weil am Rhein vermehrt
zu Diebstählen aus Handtaschen und Rucksäcken. Alleine am Mittwoch, 
08.04.2026, wurden drei Diebstähle bei der Polizei angezeigt.

Gegen 13.00 Uhr, befand sich eine 75-jährige Frau auf ihrem Rollator 
sitzend in einem Einkaufscenter in der Hauptstraße. Am Rollator hing 
ihre Handtasche, in welcher sich ihre Geldbörse befand. Als sie zum 
Lift lief und ein Geschäft betrat bemerkte sie das Fehlen ihrer 
Geldbörse. In der Geldbörse befand sich Bargeld. 

In dem Zeitraum zwischen 14.00 Uhr bis 15.00 Uhr, hielt sich eine 
79-jährige Frau in einem Einkaufscenter am Europaplatz sowie in der 
Tram auf und bemerkte danach den Diebstahl ihrer Geldbörse.

Kurz nach 19.00 Uhr, befand sich eine 70-jährige Frau in einem 
Lebensmittelgeschäft in der Hauptstraße und spürte wie eine Person an
ihrem Rucksack zog. Die 70-Jährige erkannte eine junge Frau, welche 
die Geldbörse aus dem Rucksack nahm und in Richtung Berliner Platz 
flüchtete. Die Geschädigte ließ über eine Mitarbeiterin des 
Lebensmittelgeschäftes den Notruf wählen. Währenddessen kam eine 
andere junge Frau zur Geschädigten zurück und übergab dieser ihre 
Geldbörse. Allerdings fehlte aus der Geldbörse das Bargeld.

Medienrückfragen bitte an:

Thomas Batzel
Polizeipräsidium Freiburg
Pressestelle
Telefon: 07621 / 176-351
freiburg.pressestelle@polizei.bwl.de

X (ehem. Twitter): https://x.com/PolizeiFR
Facebook: https://facebook.com/PolizeiFreiburg
Homepage: http://www.polizei-bw.de/

- Außerhalb der Bürozeiten -
E-Mail: freiburg.pp@polizei.bwl.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Freiburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Freiburg
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Freiburg
Alle Meldungen Alle
  • 09.04.2026 – 14:40

    POL-FR: Lörrach: Unfallflucht in der Untere Wallbrunnstraße - Polizei sucht Zeugen

    Freiburg (ots) - Am Mittwoch, 08.04.2026, in dem Zeitraum zwischen 10.00 Uhr bis 10.20 Uhr, fuhr ein unbekanntes Fahrzeug in einer Grundstückseinfahrt in der Untere Wallbrunnstraße Höhe Nummer 11 gegen eine Mauer, welche nicht unerheblich beschädigt wurde. Es wird vermutet, dass das unbekannte Fahrzeug beim Rückwärtsfahren gegen die Mauer stieß. Bei dem ...

    mehr
  • 09.04.2026 – 14:38

    POL-FR: Lörrach: Einbruch in Gaststätte in Hauingen

    Freiburg (ots) - Am Mittwoch, 08.04.2026, gegen 23.50 Uhr, gelangte eine unbekannte Täterschaft gewaltsam über ein Fenster in eine Gaststätte im Soormattweg. Aus der Gaststätte wurde Bargeld entwendet. Umfangreiche Fahndungsmaßnahmen nach der Täterschaft, auch unter Einbindung eines Polizeihubschraubers, blieben ohne Erfolg. Medienrückfragen bitte an: Thomas Batzel Polizeipräsidium Freiburg Pressestelle Telefon: ...

    mehr
  • 09.04.2026 – 12:58

    POL-FR: March-Buchheim: Diebstahl von Kennzeichen - Zeugen gesucht

    Freiburg (ots) - Am Mittwoch, den 08.04.2026, wurden zwischen 11:50 Uhr und 12:08 Uhr die amtlichen Kennzeichen an einem grauen Kleinwagen der Marke Opel gestohlen. Die Tat ereignete sich auf dem Parkplatz des Edeka-Marktes in der Gottenheimer Straße in March-Buchheim während den Öffnungszeiten des Marktes. Die Polizei Breisach (Tel. 07667 91170) sucht Zeugen und bittet mögliche Hinweisgeber, sich bei der Polizei zu ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren