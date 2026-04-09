Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Bonndorf im Schwarzwald: Dieseldiebstahl

Freiburg (ots)

In der Nacht von Mittwoch, 08.04.2026, 17.00 Uhr auf Donnerstag, 09.04.2026, 06:30Uhr verschaffte sich bislang unbekannte Täterschaft gewaltsam Zugriff auf einen mittels Schutzgitter gesicherten Tank, in der Straße Im Breitenfeld und pumpten mehrere Liter Dieselkraftstoff ab. Dabei einstand ein Schaden von mindestens 500 Euro. Der Polizeiposten Bonndorf hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeuginnen und Zeugen, die Verdächtiges wahrgenommen haben oder Hinweise auf die Täterschaft geben können. Der Polizeiposten ist zu den üblichen Bürozeiten unter Tel. 07703 9325 0 erreichbar. Das Polizeirevier Waldshut-Tiengen nimmt Hinweise rund um die Uhr unter Telefon 07751 8316531 entgegen.

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