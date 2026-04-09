Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Waldshut-Tiengen/ Tiengen: Radfahrer kollidiert mit Auto

Freiburg (ots)

Am Mittwoch, 08.04.2026, befuhr gegen 09:45 Uhr ein 85-jähriger Radfahrer den Radweg entlang der Waldshuter Straße in Fahrtrichtung Osten. Dabei kollidierte er mit einem in der Karl-Benz-Straße an der Kreuzung zur B34 wartenden Audi. Der Radfahrer stützte und verletzte sich leicht. Am Audi entstand ein Sachschaden von ungefähr 2.000 Euro. Möglicherweise könnte die Blendung durch die Sonne Grund für die Kollision gewesen sein.

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