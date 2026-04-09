Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Freiburg-Hochdorf: Verdacht des illegalen Verkaufs von Hundewelpen

Freiburg (ots)

Am Mittwochabend, 08.04.2026, kurz nach 20:30 Uhr verständigte eine aufmerksame Zeugin die Polizei über ein verdächtiges Fahrzeug in der Straße »Am Gehöft« im Nahbereich der dortigen Autobahnmeisterei in Freiburg-Hochdorf.

Die Zeugin habe eine Frau dabei beobachtet, wie diese Hundewelpen an Insassen eines Fahrzeugs mit Schweizerischer Zulassung verkauft habe. Als eine Streife der Polizei-Hundeführerstaffel vor Ort eintraf, konnten sie eine 54 Jahre alte Tatverdächtige antreffen und einer Kontrolle unterziehen. Im Fahrzeug der Frau, welches in der Slowakei zugelassen war, konnten fünf Welpen, darunter auch Kampfhunde-Rassen, eine junge Katze sowie Bargeld in niedriger vierstelliger Höhe aufgefunden werden. Da sich einige Welpen in offensichtlich krankhaftem Zustand befanden, wurden die Tiere beschlagnahmt und bis zur Untersuchung durch das zuständige Veterinäramt von einem Fachbetrieb in ein nahegelegenes Tierheim transportiert.

Gegen die 54-Jährige wurde ein Strafverfahren wegen des Verdachts des Verstoßes gegen das Hundeverbringungs- und Hundeeinfuhrbeschränkungsgesetz eingeleitet. Die Staatsanwaltschaft Freiburg ordnete außerdem die Zahlung einer Sicherheitsleistung gegen die Tatverdächtige an.

ak

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell