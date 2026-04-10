Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Freiburg-Stühlinger: Dreister Ladendieb vorläufig festgenommen

Freiburg (ots)

In der Nacht auf Freitag, 10.04.2026, kurz nach 2:30 Uhr entwendete ein zunächst Unbekannter Lebensmittel aus einer Bäckereifiliale in der Eschholzstraße im Freiburger Stadtteil Stühlinger.

Der Mann habe im Zuge der Warenanlieferung den Verkaufsraum der Bäckerei betreten und anschließend ein Getränk aus dem dortigen Kühlschrank entnommen. Danach verließ der Unbekannte das Geschäft. Der Warenlieferant bemerkte den Diebstahl und alarmierte die Polizei. Diese konnte nach einer kurzen Fahndung einen 30-Jährigen im Nahbereich feststellen und einer Kontrolle unterziehen. Dabei habe der Mann die Tat eingeräumt.

Gegen ihn wurde nun durch das Polizeirevier Freiburg-Nord ein Strafverfahren wegen des Verdachts des Diebstahls eingeleitet.

ak

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