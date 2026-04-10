Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Waldshut-Tiengen/ Schmittenau: Körperverletzung nach Auffahrunfall

Freiburg (ots)

Am Donnerstag, 09.04.2026, soll es gegen 17.00 Uhr zu einem Verkehrsunfall in der Konstanzer Straße an der Einmündung Badener Straße gekommen sein. Nach bisherigen Erkenntnissen soll ein 31 Jahre alter BMW- Fahrer einen vor ihm fahrenden KIA über die Abbiegespur zur Badener Straße überholt haben. Nach dem Wiedereinscheren soll der BMW- Fahrer abrupt abgebremst haben, wodurch der 28-jährige KIA-Fahrer nicht mehr rechtzeitig bremsen konnte und auf den BMW auffuhr. Durch den Unfall sollen sich beide Fahrer und eine 68-jährige Mitfahrerin im KIA leicht verletzt haben. Der BMW- Fahrer soll nach dem Unfall zunächst die Insassen des KIAs beleidigt und die 68-Jährige geschubst haben. Diese stürzte und zog sich eine weitere Verletzung zu. Der Vorfall konnte durch mehrere Zeugen beobachtet und durch ein nachfolgendes Auto aufgezeichnet werden. Die Verkehrspolizei Waldshut hat die Ermittlungen aufgenommen.

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