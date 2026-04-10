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Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Rheinfelden: Brennender LKW beim Grenzübergang Rheinfelden

Freiburg (ots)

Am Donnerstag, 09.04.2026, wurde gegen 07:45 Uhr eine Explosion auf dem Autobahnparkplatz beim Grenzübergang Rheinfelden gemeldet. Es stellte sich heraus, dass ein Reifen eines Sattelzuges aufgrund einer Brandentstehung am Anhänger geplatzt war. Die Freiwillige Feuerwehr konnte den Brand schnell unter Kontrolle bringen. Die Höhe des Sachschadens konnte noch nicht abschließend ermittelt werden. Möglicherweise waren überhitzte Bremsen am Sattelauflieger die Ursache für die Brandentstehung. Die Verkehrspolizei Weil am Rhein hat die weiteren Ermittlungen übernommen.

Medienrückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Freiburg
Pressestelle - Christoph Efinger
Telefon: 07741 8316-201
freiburg.pressestelle@polizei.bwl.de

X: https://x.com/PolizeiFR
Facebook: https://www.facebook.com/PolizeiFreiburg
Homepage: http://www.polizei-bw.de/

- Außerhalb der Bürozeiten -
E-Mail: freiburg.pp@polizei.bwl.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell

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