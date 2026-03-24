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Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Folgemeldung - Brand in der Mennonitengemeinde

Rengsdorf (ots)

Am Dienstagabend, gegen 18:25 Uhr, ist ein Brand im Speisesaal des Gemeindehauses ausgebrochen. Während den Löscharbeiten war die Westerwaldstraße voll gesperrt. Durch den Brand erlitten 5 Personen eine Rauchgasintoxikation. Der Saal, welcher sich im Keller des Gebäudes befindet, wurde durch das Feuer nahezu vollständig zerstört. Die genaue Brandursache ist noch unklar, die Ermittlungen hierzu dauern noch an. Auch die genaue Schadenshöhe ist bislang noch unbekannt.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Straßenhaus
Ellinger Straße 1
56587 Straßenhaus

Telefon: 02634 9520

Original-Content von: Polizeidirektion Neuwied/Rhein, übermittelt durch news aktuell

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