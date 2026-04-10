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Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Rheinfelden: Unfall zwischen Linienbus und ausparkendem Auto

Freiburg (ots)

Am Donnerstag, 09.04.2026, kam es gegen 09.00 Uhr in der Beuggener Straße in Rheinfelden zu einer Kollision zwischen einem Linienbus und einem Mitsubishi. Nach bisherigen Erkenntnissen soll der Linienbus mehrere am rechten Fahrbahnrand parkende Autos passiert haben, als ein 30- jähriger Mitsubishi-Fahrer aus einer der Parklücken ausparkte. Der 50-jährige Busfahrer leitet zur Verhinderung einer Kollision eine Vollbremsung ein. Es kam dennoch zum Zusammenstoß. Dadurch wurden drei Mitfahrende im Linienbus leicht verletzt. Zwei davon mussten durch den Rettungsdienst zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus transportiert werden. Im Rahmen der Unfallaufnahme ergaben sich Verdachtsmomente einer Beeinflussung der Fahrtüchtigkeit des 30-Jährigen, weshalb eine Blutentnahme durchgeführt und der Führerschein einbehalten wurde. Beide Fahrzeuge waren noch fahrbereit. Der Sachschaden dürfte mehrere tausend Euro betragen.

Medienrückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Freiburg
Pressestelle - Christoph Efinger
Telefon: 07741 8316-201
freiburg.pressestelle@polizei.bwl.de

X: https://x.com/PolizeiFR
Facebook: https://www.facebook.com/PolizeiFreiburg
Homepage: http://www.polizei-bw.de/

- Außerhalb der Bürozeiten -
E-Mail: freiburg.pp@polizei.bwl.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell

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