Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Eimeldingen: Streife beobachtet Unfallflucht und stoppt den Verursacher

Freiburg (ots)

Am Donnerstag, 09.04.2026, konnte eine Streifenwagenbesatzung des Polizeireviers Weil am Rhein gegen 15:45 Uhr beobachten, wie ein Mercedes mit französischer Zulassung, auf dem Parkplatz eines Supermarktes in der Straße Im Rebacker, ein anderes Auto streifte und weiterfuhr ohne sich um die Schadensregulierung zu kümmern. Der 84-jährige Verursacher wurde verfolgt und konnte nach wenigen Metern angehalten werden. Es konnten an beiden Autos korrespondierende Schäden in Höhe von jeweils 500 Euro festgestellt werden. Es folgt eine Anzeige an die Staatsanwaltschaft wegen unerlaubtem Entfernen vom Unfallort.

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