Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Grenzach-Wyhlen/ Grenzach: Auto in Hinterhof angefahren - Polizei sucht Zeugen

Freiburg (ots)

Ein unbekannter Verkehrsteilnehmer beschädigte zwischen Mittwoch, 08.04.2026, 13.25 Uhr und Donnerstag, 09.04.2026, 06.50 Uhr einen in der Schloßgasse geparkten Opel Corsa. Der Opel war ordnungsgemäß auf einem Parkplatz in einem Hinterhof, auf Höhe der Hausnummer 5 geparkt. Vermutlich wurde der Sachschaden von rund 2500 Euro beim Ausparken verursacht. Bei dem Verursacherfahrzeug dürfte es sich um ein blaues Fahrzeug gehandelt haben. Der Polizeiposten Grenzach-Wyhlen (07624/98900) sucht Zeugen, die Hinweise auf das Verursacherfahrzeug geben können. Diese werden gebeten sich zu melden. Außerhalb der Bürozeiten nimmt das Polizeirevier Rheinfelden unter der Telefonnummer 07623/74040 Hinweise entgegen.

md/ce

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