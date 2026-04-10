Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Titisee-Neustadt: Zweiradfahrer stürzt im Kreisverkehr und verletzt sich

Freiburg (ots)

Am Donnerstagvormittag, 09.04.2026, gegen 11:00 Uhr befuhr ein 67-jähriger Autofahrer die Otto-Merz-Straße in Titisee-Neustadt in Fahrtrichtung B31. Als er in den Kreisverkehr Neustadt-Mitte einfuhr, übersah er mutmaßlich, nach den derzeitigen Ermittlungen, einen bereits im Kreisverkehr fahrenden 46-jährigen Mann, welcher mit seinem 125er-Motorrad unterwegs war. Um eine Kollision mit dem Pkw zu vermeiden, musste dieser eine Vollbremsung einleiten. Hierbei stürzte er und verletzte sich. Er wurde durch den Rettungsdienst in eine Klinik verbracht. Zu einer Kollision zwischen Auto und Leichtkraftrad kam es nicht. Es entstand Sachschaden am Zweirad.

/and

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell