Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Gronau - Einbruch in Büroräume

Gronau (ots)

Tatort: Gronau, Düppeltstraße;

Tatzeit: zwischen 21.03.2026 und 22.03.2026, 14.30 Uhr;

In die Büroräume einer Firma eingedrungen sind bislang unbekannte Täter an der Düppelstraße in Gronau. Zwischen Samstagabend und Sonntagnachmittag drangen die Unbekannten gewaltsam über ein Fenster in das Büroinnere ein. Dort öffneten die Einbrecher Schränke und Schreibtischschubladen. Die Beute der Täter stand zum Zeitpunkt der Anzeigenaufnahme noch nicht abschließend fest. Die Polizei sucht Zeugen. Hinweise erbittet das Kriminalkommissariat in Gronau unter Tel. (02562) 9260. (sb)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell