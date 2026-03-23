Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Bocholt - Versuchter Diebstahl von Kupferkabeln

Bocholt (ots)

Tatort: Bocholt, Adenauerallee;

Tatzeit: 23.03.2026, 02.25 Uhr;

Kupferkabel aus einem Verteilerkasten abgeschnitten hat ein bislang unbekannter Täter in Bocholt. Der Dieb verschaffte sich gegen 02.25 Uhr unbefugt Zutritt zu der Baustelle an der Adenauerallee. Ein Zeuge wurde auf den Unbekannten aufmerksam. Als er diesen entdeckte, flüchtete der Täter und ließ seine Tatbeute auf der Baustelle zurück. Die Polizei sucht weitere Zeugen. Hinweise bitte an die Kripo Bocholt, Tel. (02871) 2990. (jh)

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