POL-BOR: Bocholt - Versuchter Diebstahl von Kupferkabeln
Bocholt (ots)
Tatort: Bocholt, Adenauerallee;
Tatzeit: 23.03.2026, 02.25 Uhr;
Kupferkabel aus einem Verteilerkasten abgeschnitten hat ein bislang unbekannter Täter in Bocholt. Der Dieb verschaffte sich gegen 02.25 Uhr unbefugt Zutritt zu der Baustelle an der Adenauerallee. Ein Zeuge wurde auf den Unbekannten aufmerksam. Als er diesen entdeckte, flüchtete der Täter und ließ seine Tatbeute auf der Baustelle zurück. Die Polizei sucht weitere Zeugen. Hinweise bitte an die Kripo Bocholt, Tel. (02871) 2990. (jh)
Kontakt für Medienvertreter:
Kreispolizeibehörde Borken
Sandra Biedermann (sb), Leonie Dreier (ld), Julia Hoffboll (jh),
Markus Hüls (mh), Peter
Lefering (pl), Thorsten Ohm (to), Johanna von Raesfeld (jr)
Telefon: 02861-900-2222
https://borken.polizei.nrw
Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell