Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Lenzkirch - Tödlicher Verkehrsunfall

Freiburg (ots)

LKR Breisgau-Hochschwarzwald - Lenzkirch B315

Am Samstagnachmittag, 11.04.2026 gegen 15:37Uhr, kam es auf der B315 zwischen Lenzkirch und Holzschlag zu einem tödlichen Verkehrsunfall. Ein 32-jähriger Schweizer Motorradfahrer verunfallte aus bislang unbekannter Ursache in einer Rechtskurve alleinbeteiligt und verstarb an der Unfallstelle.

Die B315 wurde für Unfallaufnahme in beide Fahrtrichtungen gesperrt. Die Verkehrspolizei Freiburg hat die Ermittlungen übernommen. Zeugen, die den Unfall beobachtet haben, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0761/882-3100 zu melden.

Stand: 11.04.2026, 18:09Uhr

FLZ/DS

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell