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Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Kenzingen: Verkehrsunfall mit E-Scooter - Zeugen gesucht

Freiburg (ots)

Bereits am Mittwoch, 08.04.2026, kam es gegen 11:00 Uhr in Kenzingen zu einem Verkehrsunfall zwischen einer Pkw-Fahrerin und einem E-Scooter-Fahrer.

Beide befuhren die Freiburger Straße in Kenzingen. Nach derzeitigem Ermittlungsstand wollte die Pkw-Fahrerin nach links in den Wonnentaler Weg abbiegen. Hierbei kam es dann zum Zusammenstoß mit dem Fahrer des E-Scooters, der vermutlich den dortigen Gehweg benutzte. Der E-Scooter-Fahrer wurde bei dem Verkehrsunfall leicht verletzt.

Das Polizeirevier Emmendingen (Tel. 07641-5820) hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeugen, die den Unfall beobachtet haben und Hinweise zum Hergang geben können.

RE

Medienrückfragen bitte an:

Özkan Cira
Polizeipräsidium Freiburg
Pressestelle
Telefon: 0761 882 1018
freiburg.pressestelle@polizei.bwl.de

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Homepage: http://www.polizei-bw.de/

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Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell

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