Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Kenzingen: Verkehrsunfall mit E-Scooter - Zeugen gesucht

Freiburg (ots)

Bereits am Mittwoch, 08.04.2026, kam es gegen 11:00 Uhr in Kenzingen zu einem Verkehrsunfall zwischen einer Pkw-Fahrerin und einem E-Scooter-Fahrer.

Beide befuhren die Freiburger Straße in Kenzingen. Nach derzeitigem Ermittlungsstand wollte die Pkw-Fahrerin nach links in den Wonnentaler Weg abbiegen. Hierbei kam es dann zum Zusammenstoß mit dem Fahrer des E-Scooters, der vermutlich den dortigen Gehweg benutzte. Der E-Scooter-Fahrer wurde bei dem Verkehrsunfall leicht verletzt.

Das Polizeirevier Emmendingen (Tel. 07641-5820) hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeugen, die den Unfall beobachtet haben und Hinweise zum Hergang geben können.

RE

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