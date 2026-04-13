Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Schopfheim: Unfall auf der L139 - eine Leichtverletzte

Freiburg (ots)

Mit ihrem Suzuki befuhr am Freitag, 10.04.2026, gegen 12.50 Uhr eine 62 Jahre alte Frau die L139 von Schopfheim kommend in Richtung Maulburg. An der Kreuzung von der L139 auf die B317 beabsichtigte die 62-Jährige abzubiegen und übersah dabei den entgegenkommenden 45-Jahre alte Nissan-Fahrer. Es kam zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge, bei welchem sich die 62-Jährige leicht verletzte. Sie wurde durch den Rettungsdienst zur Abklärung in ein Krankenhaus verbracht. Der Nissan-Fahrer blieb unverletzt. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden von jeweils rund 8.000 Euro. md/ce

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