Bundespolizeidirektion Sankt Augustin

BPOL NRW: Bundespolizei vollstreckt Haftbefehl im Rahmen der Grenzkontrollen auf der Autobahn 57

Kleve (ots)

Am Dienstagabend, 16. September 2025, kontrollierte die Bundespolizei im Rahmen der vorübergehend wiedereingeführten Grenzkontrollen auf der Autobahn 57 an der Anschlussstelle Kleve einen 27-jährigen Rumänen. Der Mann reiste zuvor in einem in Gelsenkirchen zugelassenen Personenkraftwagen aus den Niederlanden kommend in das Bundesgebiet ein. Bei der Überprüfung der Personalien in den polizeilichen Datenbeständen stellte sich heraus, dass der Reisende mit einem Haftbefehl durch die Staatsanwaltschaft Augsburg wegen Diebstahls gesucht wird. Hiernach muss der Verurteilte noch eine Geldstrafe in Höhe von 450 Euro bezahlen oder eine 30-tägige Haftstrafe verbüßen. Ein Bekannter des Mannes zahlte den erforderlichen Geldbetrag bei der Bundespolizei ein. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen durfte der Rumäne dann seine Reise fortsetzen.

